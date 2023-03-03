Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İmamoğlu bu sabah konuşmuştu: Her CHP'linin adayı genel başkanıdır

Güncelleme Tarihi:

#Ekrem İmamoğlu#Seçim#CHP
İmamoğlu bu sabah konuşmuştu: Her CHPlinin adayı genel başkanıdır
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2023 16:55

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a cumhurbaşkanlığı adaylığı çağrısı yapmasının ardından gelecek açıklamalar merakla bekleniyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sabah katıldığı televizyon programında adaylığıyla ilgili soruya Cumhurbaşkanı adayı olmadığını belirterek, "Her CHP'linin adayı genel başkanıdır" demişti.

Haberin Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sabah saatlerinde Halk TV'de konuşmuştu. Cumhurbaşkanı adayı olmadığını belirten İmamoğlu, "Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı diye bir mesele yok ki… Her CHP'linin adayı genel başkanıdır. Benim de adayım Genel Başkan'dır." demişti. 

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e şu mesajı vermişti: 

"6'lı masanın kararı önemlidir. Bu masa ayrılık masası değil, parçalanma masası değil. Bu masada hepimiz ant içtik. Altılı masadan bir eksilmemeli, iki eksilmemeli. Burada birinin gönlü kırılıyorsa onu tamir edeceğiz. Bugün bile bir araya gelmenizde mani ne? Kaygıları neden gidermiyorsunuz? Milletin güvenini emanet ettiği insanlar bir araya gelecek. Burada sorumluluk genel başkanımla başlar, sayın Akşener ile devam eder. İki siyasi partinin birlikte duruşu bize İstanbul'u kazandırmıştır. Bu iki partinin oturup düşünerek, konuşmadan uzlaşma olmaz. Kaygıları gidereceğiz."

İlgili haber

Akşenerden çok sert sözler: Noter masasında olmayacağız Yavaş ve İmamoğluna çağrı...Akşener'den çok sert sözler: Noter masasında olmayacağız! Yavaş ve İmamoğlu'na çağrı...Haberi görüntüle
Meral Akşener'den çok sert sözler: Noter masasında olmayacağız
daha fazla video içinMeral Akşener'den çok sert sözler: Noter masasında olmayacağız
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ekrem İmamoğlu#Seçim#CHP

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: EYT’liler dikkat EYT başvuru ekranı açıldı... e-Devlet emeklilik işlemleri nasıl başlatılıyor Hangi belgeler gerekiyor İşte detaylar

Son dakika: EYT’liler dikkat! EYT başvuru ekranı açıldı... e-Devlet emeklilik işlemleri nasıl başlatılıyor? Hangi belgeler gerekiyor? İşte detaylar

#EYT
Parayı veren takımı kapar: Sırada Manchester United mı var Futbolu nasıl etkiliyor Ne kadar para harcarsan, futbol dünyası da seni o kadar çok seviyor

Parayı veren takımı kapar: Sırada Manchester United mı var? Futbolu nasıl etkiliyor? 'Ne kadar para harcarsan, futbol dünyası da seni o kadar çok seviyor'

#Manchester United
İşte beklenen seçim takvimi

İşte beklenen seçim takvimi

#Seçim