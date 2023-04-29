İmamoğlu, Beşiktaş'ta temel atma törenine katıldı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Karanfilköy'de, 'KİPTAŞ Karanfilköy Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı. İstanbul'un büyük bir deprem riski altında olduğunu hatırlatan İmamoğlu, "Bu yüzden kentsel dönüşümün ne kadar hayati bir önem taşıdığını hepimizin bilmesi lazım. Ama ne yazık ki, milyonların canı tehlike altında ve biz bu süreci hızlıca çözüme kavuşturmak zorundayız. Yıllardır ne yaşandı ne yapıldı bunu okumak lazım. Kentsel dönüşümün nasıl gerçekleştiğini ya da nasıl gerçekleştirmek gerektiğini açıkçası biz 4 yıldır ortaya koyduğumuz özenli çalışmalarla bence başka bir döneme çevirdik. Mahalle aralarına kadar girdik. Tek yapı dönüştürme düzeyine kadar insanlarımızın evlerini sağlamlaştırma konusunda çok özenli bir çalışma yürütüyoruz. Karanfilköy uzun yıllardır dönüşüm bekliyordu. İştiraklerimiz KİPTAŞ ve İmar A.Ş.'nin gündemindeydi. İlk göreve geldiğimizde bir brifing aldık ve süreci hızlıca başlattık. 695 konut, 79 dükkandan oluşan bölgede saha tespit çalışmaları yapıldı. Görüşmelerimizi hep şeffaf yaptık. Hiçbir konuyu perde arkası bir mesele haline getirmedik. İnsanlarla uzlaştık, tahliyeleri yaptık, hemen yıkımına başladık. Şu anda bildiğim kadarıyla uzlaşı oranı yüzde 96'ya erişti. Dolayısıyla Karanfilköy gerçekten sağlam ve güvenilir, sağlıklı bir yaşam alanına dönüşecek. 25 yıllık KİPTAŞ tarihinde gerçekten kentsel dönüşüm noktasında rekorlara imza atıyoruz. 39 ilçede, 26 bin başvuru aldık ve bir milyon 850 bin insanı ilgilendiren binalarda düzeyli bir çalışma yürütüyoruz. Başarılı olmamızın en önemli başlangıç noktası, sisteme dair adalet ve liyakat üzerine kurulu bir süreç yönettik. İstanbul'da özellikle bugüne kadar yaptığımız her işin altında yatan başarı tam da bu. 150 günde 150 projeyi 2022 sonuna kadar tamamlayacakken biz bir anda bunu 300 günde 300 projeye çıkartıp, mayıs sonuna kadar 300 projeyi 300 günde bitiren bir yönetim olacağız" diye konuştu.

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"15 MAYIS'TAN SONRA BÜTÜN TÜRKİYE'Yİ HER GÜN MUTLU EDECEĞİZ."



İmamoğlu, belediyecilik anlayışlarından da bahsederek sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hız kesmeden yoluna devam etme kararlılığı, tamamen insana, hizmete dayalı bir süreç yönetimidir. İstanbul'da, Ankara'da hakim kıldığımız bu anlayışı belediyelerimiz üzerinden inşallah bütün Türkiye'ye yaşatacağız. Rantı, karı değil, milletin sesi ve vicdanı olmayı tercih eden, hak, hukuk, adalet mücadelesinin öncüsü ve simgesi haline gelen Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu inşallah 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Bu bakışla ortak akılla toplumsal barışla, demokrasiyle, hukuka inanan bir yönetimle göreceksiniz bu ülkeyi başarıdan başarıya koşturacağız. Tabii ki dönüşüm meselesi de yeni hükümet dönemiyle birlikte en önemli meselemiz olacak. Tabi bu depreme dayanıklılık hususunun sadece İstanbul değil bütün ülkemizi ilgilendirdiğini hatırlatmak lazım. Dönüşüm demişken yalnızca kentsel değil, zihinsel bir dönüşümü de başlatacağız. Ülkemizi ekonomik, idari, hukuki, siyasi afetlere karşı da güçlendireceğiz. Ülkemizi sağlam bir zemine oturtacak, demokrasinin temelini sağlam atacak, devletimizi yeniden bir kurallar ve kurumlar devleti haline getireceğiz. 14 Mayıs meclisiyle, Bakanlar Kurulu ve idari teşkilatıyla aslında çok önemli bir başlangıç yapıyoruz. Güçlü Türkiye'nin mutlu yurttaşları olarak sizleri inşallah sadece bugün mutlu etmeyeceğiz. 15 Mayıs'tan sonra bütün Türkiye'yi her gün mutlu edeceğiz."

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"BURADA İNSANLAR YILLARDIR BEKLEDİKLERİ DÖNÜŞÜMÜ YAŞAYACAKLAR"



İmamoğlu, "Biz göreve hazır bir ekibiz. Millet İttifakı güçlü bir dayanışma ekibi. 13'üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde, liyakatli yönetim anlayışıyla; İstanbul'u ve Türkiye'yi bu milletin liyakatli evlatlarıyla yöneteceğiz, bir avuç insanın değil. Göreceksiniz özellikle yaşanan bu deprem sonrası, kentlerimizin bir daha ele alınması meselesini güçlü bir şekilde masaya yatırıp, önümüzdeki yüzyılın kentlerinin, memleketin her köşesinde birlikte hızlıca temelini atıyor olacağız. Milletimizin, rant uğruna, tarihi, doğayı, yağmalamaya doymayan bu iki yüzlü zihniyete cevabını 14 Mayıs'ta vereceğine inanıyorum. Bu inançla Karanfilköy'deki kentsel dönüşüm projesinin hak sahiplerine huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Elbette bu proje önemli bir proje. Burada insanlar yıllardır bekledikleri dönüşümü yaşayacaklar. Mutlu, huzurlu evlerine kavuşacaklar. Ama bu proje İstanbul'a farklı faydalar da üretti. Büyükdere Fidanlığı bu projenin kaynaklarıyla inşallah hayata geçecek ve yıllardır ihmal edilmiş 300 bin metrekarelik muazzam bir parkı da hemen yanı başımızda, Büyükdere'de İstanbullulara kazandırmış oluyoruz. Yine, güçlü bir orman parkımızı, içinde oteliyle hizmet verecek, insanlarımıza çok ucuza, adalar kıyılarında denize girme fırsatı veren yaklaşık 30 bin metrekarelik alanı da yine buradan oluşturduğumuz bir kaynakla Büyükada'da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Yani biz rantı, şunu, bunu unuttuk, milletin rantını düşünüyoruz, millete kazandırmayı düşünüyoruz. Bu memleketin nimeti ne var ise İstanbul'un nimeti ne var ise göreceksiniz bu memleketin 86 milyon insanına, bu güzel canım ülkenin çocuklarına, o küçücük evlatlarımıza, bebeklerine, kızlarımıza, oğullarımıza, pırıl pırıl gelecek bekleyen gençlerimize gururla dağıtacağız." dedi.



Ekrem İmamoğlu konuşmasının ardından hak sahibi vatandaşlarla birlikte temel attı.