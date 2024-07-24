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İmamoğlu: Belediyeleri zora sokar

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#İBB#Ekrem İmamoğlu#Hayvan Hakları Yasası
İmamoğlu: Belediyeleri zora sokar
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 07:00

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vakfı aracılığıyla Zeytinburnu’nda düzenlenen kurban toplama kampanyasına katıldı.

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Törende ilk dağıtımı başlatan İmamoğlu, 10 bin 714 adet kurban hissesi bağışı yapılan kampanya aracılığıyla bu yıl da 150 bin kutu kuşbaşı konserve et, 33 bin 46 konserve kemik suyu ve 16 bin 954 adet de konserve işkembe çorbasını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracaklarını söyledi. İmamoğlu, Meclis’teki Hayvan Hakları yasasıyla ilgili soru üzerine de şunları söyledi:

“Bu masada biz yokuz. Belediyeler, ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları yok. Böyle bir çözüm arayışı içinde olurlarsa Türkiye’nin bütün belediyelerini zora sokarlar. Bunun AK Partilisi, CHP’lisi yok.” 

 

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#İBB#Ekrem İmamoğlu#Hayvan Hakları Yasası

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