İmamoğlu: Belediyeleri zora sokar

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Törende ilk dağıtımı başlatan İmamoğlu, 10 bin 714 adet kurban hissesi bağışı yapılan kampanya aracılığıyla bu yıl da 150 bin kutu kuşbaşı konserve et, 33 bin 46 konserve kemik suyu ve 16 bin 954 adet de konserve işkembe çorbasını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracaklarını söyledi. İmamoğlu, Meclis’teki Hayvan Hakları yasasıyla ilgili soru üzerine de şunları söyledi:

“Bu masada biz yokuz. Belediyeler, ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları yok. Böyle bir çözüm arayışı içinde olurlarsa Türkiye’nin bütün belediyelerini zora sokarlar. Bunun AK Partilisi, CHP’lisi yok.”