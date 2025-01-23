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İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'nin içinde bulunduğu otomobile silahlı saldırı

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#Adana#Belediye Personeli#Sosyal Medya
İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karakösenin içinde bulunduğu otomobile silahlı saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 09:29

Adana'da İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'nin de içinde bulunduğu belediye personelinin otomobiline silahlı saldırı düzenlendi. İşten çıkarılan eski belediye çalışanı A.A.'nın gerçekleştirdiği silahlı saldırıda şans eseri yaralanan olmadı.

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Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. İşten çıkarılan eski belediye çalışanı A.A., sorumlu tuttuğu belediye personeli Benal Karagöz'ün içinde bulunduğu seyir halindeki otomobile tabancayla ateş açtı. Saldırıda şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, olayın ardından kaçan A.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karakösenin içinde bulunduğu otomobile silahlı saldırı

Öte yandan Belediye Başkanı Karaköse, Karagöz ile sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında saldırıyı gerçekleştiren A.A.'nın işe gelmemesi nedeniyle tutulan rapor sonrasında işten çıkarıldığını, kimsenin bundan sorumlu olmadığını söyledi.

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#Adana#Belediye Personeli#Sosyal Medya

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