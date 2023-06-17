İmamoğlu: ‘Bayram öncesi Genel Başkanım açıklayacak’

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Londra’daki bir müzayededen satın aldığı Costanzo da Ferra tarafından 542 yıl önce yapılan Fatih Sultan Mehmed madalyonu Panaroma 1453 Tarih Müzesi’nde sergiye açıldı. Törene katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açılışın ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlarken şöyle dedi:

BULUŞMAMIZ DOĞAL

(CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile görüşmesi) “Benim Sayın Genel Başkanımızla konuşmam kadar, buluşmam kadar doğal bir şey yok. Seçilen bir cumhurbaşkanımız var. Ve onlar, ülkenin sorunlarına çözüm bulmak için çok çalışmalılar ve çalışacaklar. Boş yere hapiste yatan, işte benim de çalışma arkadaşım Tayfun Kahraman var... Ya da milletvekili seçilip Meclis’e gidemeyen Can Atalay var. İkincisi; elbette ki seçimi kaybettik. İki kere iki, dört. Dolayısıyla, Millet İttifakı olarak başta Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere her birimiz şapkamızı önümüze koyacağız. Bunun da adresi CHP olduğuna göre, o adresin ana noktası da elbette ki benim çok kıymetli Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Düşüncelerimi, değişim yönündeki parametrelerin neler olması noktasındaki aşamaları, yine kendisiyle paylaştım.

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TOPLUM İÇİN YETERLİ DEĞİL

Şu anda yapılan hamlelerin toplum için yeterli gelmediğini biliyoruz. Genel Başkanımızın umuyorum ki bayram öncesi yapabileceği bazı aktarımlar sonrasında, belki farklı bir ortam, farklı bir buluşma ya da bireysel olarak benim de kamuoyunu bilgilendireceğim tarafları olabilecektir. Bunu zaman gösterecek. Şimdilik Sayın Genel Başkanımla buluşmalarımızı sonuçlandırdık.

İSTANBUL’DA ADAY MI?

(Yerel seçimlerde aday olacak mısınız) Bu meselenin bütününü hallettikten ve o süreci tasarladıktan sonra bunların hepsi konuşulur, ortak mutabakatla, ortak akılla kararlar alınır ve kamuoyuyla paylaşılır.”

FATİH SERGİSİ

Costanzo da Ferra tarafından 542 yıl önce yapılan Fatih Sultan Mehmed madalyonu Panaroma 1453 Tarih Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.



