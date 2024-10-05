İmamoğlu barınak planını anlattı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu “İBB olarak elimizden gelen tüm imkânları seferber ederek kısırlaştırma, aşılama ve barınma imkânlarını geliştireceğiz ve 16 milyon insanımızın da huzurunu sağlayacağız” dedi.

Haliç Kongre Merkezi’ndeki toplantıda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü olduğuna dikkati çekerek, bu konudaki aksiyon planlarını konuşmak üzere toplandıklarını söyledi. Sahipsiz hayvanlara dair yol haritasındaki detayları paylaşan İmamoğlu, barındırma kapasitelerini 40 bine ulaştırmayı, yılda 50 bin, 2028’e kadar toplam 200 bin hayvanı kısırlaştırmayı, yılda 5 bin hayvanı ise sahiplendirmeyi hedeflediklerini anlattı.