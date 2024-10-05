×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İmamoğlu barınak planını anlattı

Güncelleme Tarihi:

#Ekrem İmamoğlu#Barınak#Plan
İmamoğlu barınak planını anlattı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2024 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sokak hayvanları sorununa ilişkin “Sahipsiz Hayvanlar Yol Haritası” lansman toplantısı düzenledi.

Haberin Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu “İBB olarak elimizden gelen tüm imkânları seferber ederek kısırlaştırma, aşılama ve barınma imkânlarını geliştireceğiz ve 16 milyon insanımızın da huzurunu sağlayacağız” dedi.

Haliç Kongre Merkezi’ndeki toplantıda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü olduğuna dikkati çekerek, bu konudaki aksiyon planlarını konuşmak üzere toplandıklarını söyledi. Sahipsiz hayvanlara dair yol haritasındaki detayları paylaşan İmamoğlu, barındırma kapasitelerini 40 bine ulaştırmayı, yılda 50 bin, 2028’e kadar toplam 200 bin hayvanı kısırlaştırmayı, yılda 5 bin hayvanı ise sahiplendirmeyi hedeflediklerini anlattı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ekrem İmamoğlu#Barınak#Plan

BAKMADAN GEÇME!