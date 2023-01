İmamoğlu Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi açılışına katıldı

Haberin Devamı

İSKİ Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ni hizmete açtı. Günde 600 bin metreküp atık suyu biyolojik arıtacak, 1.9 milyar liraya mal olan tesisin açılış törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve davetliler katıldı. Her yıl, İstanbul Boğazı'na akan 70 bin ton çamurun bertaraf edileceği tesisin açılış töreninde konuşan Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan soruşturmalara ilişkin açıklama yaptı. İmamoğlu, "Her gün yeni bir icraat ve yeni bir çözüm üretiyoruz. Biz zamana karşı yarışıyoruz ama, nedense bizimle sürekli rekabet eden bir rakibimiz var. Fakat, öyle kurallara uygun yürüyen, mertçe, centilmence bir rekabet değil bu. Oyunun kurallarını sürekli değiştiren, kazanmak için her türlü kötülüğü, her türlü hukuksuzluğu yapmaya hazır bir rakibimiz var bizim. Biz, '150 günde 150 proje' diyerek canla başla icraat yapıyoruz.

Haberin Devamı

Rakibimiz ise '150 günde 150 soruşturma' hedefiyle hareket ediyor. Biri tutmazsa, belki öteki tutar diye, işi gücü bıraktılar, sürekli bizim aleyhimize inceleme, soruşturma, dava imal ediyorlar. Tam bir merdiven altı üretim imalatı. Ankara'da bir yerlerde, İmamoğlu'na soruşturma imalathanesi diye bir mekanları var. Mekanlarında harıl harıl çalışıyorlar. Seri üretime geçtiler. Artık neyi soruşturuyorlar, neyin davasını hazırlıyorlar, takip de edemiyorum. Son olarak, Fatih Sultan Mehmet Han'ın tarihi portresini İstanbul'a, Türkiye'ye kazandırdık diye bir inceleme başlatmışlar diye duydum. Allah akıl fikir versin. Daha önce valiliğin yaptığı araştırmada akılcı yaklaşımda, böyle bir soruşturma mı olur diye soruşturmaya gerek yoktur kararı almalarına rağmen, bu merdiven altı İmamoğlu'nun soruşturma imalathanesinin baş sorumlusu baş müfettişin başında olduğu bir soruşturmada, bir portreyi soruşturma becerisini ortaya koydular. Fatih Sultan Mehmet, 'Toprakları değil, gönülleri fethetmeye' değer veren, çok özel bir padişahtı. Biraz O'ndan ders alsalar, feyz alsalar bugün yaptıkları işleri yapmazlardı" diye konuştu.