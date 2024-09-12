İmamoğlu Bakan Kurum’la görüşmeyi anlattı

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İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtlarken önceki gün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaretinin içeriğine ilişkin soruya şu cevabı verdi:

TEŞEKKÜR EDERİM

“Sonuçta arzu ettiğimiz şey oldu. Kurumların görüşmesi hizmetlerin aksamaması anlamına gelir. İstanbul’un uzun zamandır aksayan, masada duran 4 yıllık konuları vardı. Kendileri çok pozitif yaklaşımda bulundular. Kentsel dönüşüm ve çevre gibi alanlarda işbirliği adımları, itfaiye ve zabıta alımlarıyla ilgili taleplerimiz vardı. Çok verimli 1.5 saate yakın görüşmemiz oldu. Pozitif tutumundan dolayı Sayın Murat Kurum’a teşekkür ederim.”