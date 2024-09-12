×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İmamoğlu Bakan Kurum’la görüşmeyi anlattı

Güncelleme Tarihi:

#Ekrem İmamoğlu#Murat Kurum#İBB
İmamoğlu Bakan Kurum’la görüşmeyi anlattı
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 07:00

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’nin öğrencilere destek için verilecek 40 bin kırtasiye setinin Bayrampaşa’daki bir ilkokuldaki ilk dağıtımına katıldı.

Haberin Devamı

İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtlarken önceki gün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaretinin içeriğine ilişkin soruya şu cevabı verdi:

TEŞEKKÜR EDERİM

“Sonuçta arzu ettiğimiz şey oldu. Kurumların görüşmesi hizmetlerin aksamaması anlamına gelir. İstanbul’un uzun zamandır aksayan, masada duran 4 yıllık konuları vardı. Kendileri çok pozitif yaklaşımda bulundular. Kentsel dönüşüm ve çevre gibi alanlarda işbirliği adımları, itfaiye ve zabıta alımlarıyla ilgili taleplerimiz vardı. Çok verimli 1.5 saate yakın görüşmemiz oldu. Pozitif tutumundan dolayı Sayın Murat Kurum’a teşekkür ederim.” 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ekrem İmamoğlu#Murat Kurum#İBB

BAKMADAN GEÇME!