İmamoğlu: Atom karınca bile bizi geçemez

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İmamoğlu daha sonra D-100 Karayolu trafiğini rahatlatacak Uzunçayır Kavşağı ile Kemal Sunal Müzesi’ni de hizmete açtı. İmamoğlu programlarda yaptığı konuşmalarda özetle şunları söyledi: “Bu süreç içerisinde kimseye partisini, etnik kökenini, yaşamını veya tercihlerini sormadan hizmet ettik. Sormadan; 650 bin annemizin cebine Anne Kart koyduk. Sormadan; Halk Süt dağıttık. Sormadan; kreşlerimize çocuklarımızı davet ettik. Kimseye sormadan, 100 bin gencimize burs dağıttık. İsrafçılar gitti, icraatçılar geldi, icraatçılar. Atom karınca bile bizi geçemez. Bunlar, bizi seyrederken bile yorulacak, yerlere serilecekler.”

KEMAL SUNAL MÜZESİ’Nİ AÇTI

Ekrem İmamoğlu, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal’ın adının yaşatılacağı Kadıköy Göztepe Parkı’ndaki müzeyi, oyuncunun eşi Gül Sunal, oğlu Ali Sunal ve kızı Ezo Sunal’la birlikte açtı. İmamoğlu, “Yerli ve milliyi seviyoruz. Kemal Sunal yerli ve milli bir güç. Gülmeyi seven bir toplumuz ama bize gülmeyi unutturdular. Mutsuz bir ortam yaratmak istiyorlar. Çatık ve asık suratlı kutuplaşmış bir ortam var etmek istiyorlar. Ama sanat müthiş bir mücadele hattı. Ben de beni taklit eden birini gördüğümde, sürekli ona bakıp yanlışlarımı düzeltiyorum. Bizi bölmeye çalışanlara bol bol Kemal Sunal filmi izlemelerini ve ders çıkarmalarını öneriyorum” dedi.

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Kimseyi karşıt görmemekten, herkesi bizden görmekten, ‘Biz biriz, birlikteyiz’ demekten gücümüzü alıyoruz. Kimseyi, ayrımcılık yaparak tariflemiyoruz. Herkesi, bizim asil vatandaşımız olarak görüyoruz. Ve bunu yürekten söylüyoruz.

İSTANBUL İTTİFAKI’YIZ

Onun için biz, çok güçlü İstanbul İttifakı’yız, halkın ittifakı. Bu ittifak çok güzel işler başardı, başarmaya devam edecek. Bugüne kadar hiç kimse şunu söyleyemez.