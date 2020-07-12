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Fatma AKSU / İSTANBUL
Haber Giriş: 12.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

İmamoğlu annesiyle domates satacak

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
İmamoğlu annesiyle domates satacak
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pendik’in Göçbeyli Mahallesi’nde düzenlenen hasat şenliğine katıldı.

Domates toplayan İmamoğlu, ürünleri annesi Hava İmamoğlu ve kadınlarla birlikte bugün pazarda satacaklarını söyledi. Ekrem İmamoğlu, Göçbeyli’deki hasat şenliğinde üretici kadınlarla sohbet etti. Ürünlerin bugün pazarda satılacağını öğrenen İmamoğlu telefonla annesini aradı ve Kadıköy’deki pazara davet etti. Annesinden katılım sözünü alan İmamoğlu, “Göreceksiniz, vatandaş sizin ürettiğinizi almak için kuyruğa girecek. İnşallah bu yerlerde ürünlerinizi satacaksınız” dedi.

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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