İmamoğlu annesiyle domates satacak

Domates toplayan İmamoğlu, ürünleri annesi Hava İmamoğlu ve kadınlarla birlikte bugün pazarda satacaklarını söyledi. Ekrem İmamoğlu, Göçbeyli’deki hasat şenliğinde üretici kadınlarla sohbet etti. Ürünlerin bugün pazarda satılacağını öğrenen İmamoğlu telefonla annesini aradı ve Kadıköy’deki pazara davet etti. Annesinden katılım sözünü alan İmamoğlu, “Göreceksiniz, vatandaş sizin ürettiğinizi almak için kuyruğa girecek. İnşallah bu yerlerde ürünlerinizi satacaksınız” dedi.