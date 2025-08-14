×
İmamoğlu: Alternatif adayı desteklerim

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2025 07:00

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisinin engellenmesi halinde alternatif bir adayı desteklemeye açık olduğunu söyledi.

İmamoğlu, Bloomberg’in ilettiği sorulara verdiği yazılı yanıtında, “Tabii ki gerçekçiyim. Eğer resmen adaylığım engellenirse, demokratik muhalefet yine birleşmelidir. Gerekirse başka bir isim öne çıkar ama o kişi adalet, refah ve barış vizyonumuzu aynı kararlılıkla sürdürür” dedi.
“Eğer hukuki müdahalelerle partiyi bölmeye ya da sabote etmeye kalkarlarsa, panikle değil kararlılıkla karşılık veririz, hazırlıklıyız” görüşünü de savunan İmamoğlu, “Washington’a, Berlin’e, Londra’ya ve diğer başkentlere sesleniyorum: Eğer istikrarlı, küresel demokratik aileye dahil bir Türkiye istiyorsanız, demokrasinin gözünüzün önünde yok edilmesine göz yumamazsınız” diye konuştu. 

