İmamoğlu: Alternatif adayı desteklerim

Haberin Devamı

İmamoğlu, Bloomberg’in ilettiği sorulara verdiği yazılı yanıtında, “Tabii ki gerçekçiyim. Eğer resmen adaylığım engellenirse, demokratik muhalefet yine birleşmelidir. Gerekirse başka bir isim öne çıkar ama o kişi adalet, refah ve barış vizyonumuzu aynı kararlılıkla sürdürür” dedi.

“Eğer hukuki müdahalelerle partiyi bölmeye ya da sabote etmeye kalkarlarsa, panikle değil kararlılıkla karşılık veririz, hazırlıklıyız” görüşünü de savunan İmamoğlu, “Washington’a, Berlin’e, Londra’ya ve diğer başkentlere sesleniyorum: Eğer istikrarlı, küresel demokratik aileye dahil bir Türkiye istiyorsanız, demokrasinin gözünüzün önünde yok edilmesine göz yumamazsınız” diye konuştu.