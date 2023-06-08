İmamoğlu: 9 yılda 3 seçim kaybettik, değişim talep ediyorum

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra düzenlenen etkinliklerde verdiği değişim mesajlarının ardından ilk kez kameralar önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyle ilgili, “Elbetteki değişim konusundakidüşüncelerimi çok geniş kapsamlı bir şekilde kendisiyle paylaştım. İdeallerimiz uğruna, her hususta görev almaktan asla çekinmedim. Mücadeleyi en üst seviyede vermenin bir neferi olmaya devam edeceğim. Aynı yoldayım. Aynı yolda yürüyorum” dedi.

KERVAN YOLDA DÜZÜLÜR

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun bu düşüncelerine tepkisi ve ‘baba-oğul’ilişkisinin devam edip etmediği yolundaki soruya da “Bu detaylar benim hayatımda çok yer işgal etmiyor. Hatta daha önemli bir şey söyleyeceğim size. İşte ‘Siyasi yasak, İBB Başkanlığı ya da yerel yönetim ne olacak?’ Hepsi cevap verilmesi gereken sorular. Ama kervan yolda düzülür ve bu süreçler çok kolay bir şekilde çözülür, karara bağlanır. Mühim olan değişimi gerçekleştirmek” şeklinde yanıt verdi.

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Ekrem İmamoğlu dün Saraçhane’deki Başkanlık Binası’nda gazetecilere şunları söyledi:

“Çok önemli bir seçim yaşadık.Seçimlerin birsonraki aşamasında mutlak bir özeleştiri, bir muhasebe gerektirir ve bunun yapılması gereken hassas alanlar vardır. Şunun altını çizelim; ne yazık ki 9 yılda üst üste üç kez seçim kaybettik. Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybettik. Bu seçimlerden aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli siyasi partisidir. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran siyasi partidir. Çok partili döneme geçiş yapan siyasi partidir.

‘HEYET, KURUL DEĞİŞTİRMEKLE OLMAZ’

Dolayısıyla CHP irtifa kaybedebilecek bir parti asla olamaz. O bakımdan, en üst seviyede bu sürecin irdelenmesi şart. Genel Merkez’den, en ücra köşedeki örgütüne kadarbu muhasebenin şart olduğunun altını çizmek gerekir.Her zaman, milletimiz, ülkemiz, devletimiz her şeyin önünde durmuştur. Değişim meselesi çok önemli bir kavram. Ve ben geçtiğimiz hafta yaptığım açıklamada aslında çok net olarak güçlü bir değişimden bahsetmiştim. Topyekûn bir değişim. Bir anlayış değişimi, köklü bir değişim, detaylı bir değişim ifade etmiştim. Dolayısıyla ben aynı yerden devam ediyorum. O değişim anlayışını halen en güçlü şekilde talep eder durumdayız. Yoksa bunun sadece bir heyet, kurul değişimiyle olmayacağını hepimiz biliriz. Değişim ihtiyacını ben tariflemiyorum. İnsanlar. Kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz. Özellikle ülkemizde çok genç bir nüfusa sahibiz. Bunların ne istediğini, nasıl bir gelecek arzusunda olduklarını da görmeden siyaset olmaz.”