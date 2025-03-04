İmamoğlu 8 Mart’ta başlayacak

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CHP MYK dün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin MYK gündemiyle ilgili düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Cumhurbaşkanlığı önseçim kampanyası duyurusunun ardından partimize üye başvuruları arttı. Bende 1 milyon 700 bin üyeyi geçtiği bilgisi var. Güncellendiğinde net sayıyı açıklarız. Cumhurbaşkanlığı önseçiminde aday adaylığını açıklayan Ekrem İmamoğlu, 8 Mart’ta seçim çalışmalarına İzmir programıyla start verecek. Aynı gün Kayseri’ye geçecek. İmamoğlu’nun kampanyadaki çalışmalarını hafta sonları yapmayı planladığını biliyorum. Bir taraftan İBB’nin yürüyen işleri devam edecek, hafta sonları da kampanyayı önseçim yapılana kadar sürdürecek.

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SAMİMİ BİR SÜREÇ YÜRÜTÜLMÜYOR

(İmralı’dan yapılan silah bırakma çağrısı) Bir zamanlar grup toplantısında ip atan Devlet Bahçeli’den İmralı’ya uzanan bu sürecin ‘beklenmedik bir hamle’ olması üzerinden, ‘Devlet büyük oyunu bozdu. Bahçeli büyük fedakârlık yaptı’ gibi kahramanlık hikâyeleri yazılmasını gerçek dışı buluyoruz. Terörün bitirilmesi ve kalıcı barışın sağlanması ise hepimizin ortak temennisidir. Sürecin TBMM’de şeffaf bir şekilde yürütülmesi, şehit ailelerini ve gazilerimizi incitecek bir adım atılmaması kırmızı çizgimizdir. Kayyum uygulamalarının hız kesmeden devam ediyor olması, seçilmişlere karşı uygulanan gözaltılar, tutuklamalar ve soruşturmalar, samimi bir süreç yürütülmediğini de göstermektedir. Bu süreci dikkatle takip etmeye devam edeceğiz.

VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ

TÜİK, enflasyonu yüzde 39.05 olarak açıkladı. ENAG’a göreyse enflasyon yüzde 79.51.

Hiç utanmadan vatandaştan sürekli sabır istiyorlar. Hangi emekli çocuğuyla, torunuyla istediği gibi bir iftar sofrasını kurabilir? Biz her zaman olduğu gibi Ramazan’da da vatandaşlarımızın yanındayız.”

İBB’YE BAĞLI MEDYA AŞ’DE POLİS ARAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait İstanbul Medya AŞ’de arama yapan ekipler bir bilgisayara el koydu. Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli’de İBB’ye ait İstanbul Medya AŞ’ye geldi. Burada arama yapan ekipler, içeride şirkette görevli bir kişinin kullanımında bulunan bilgisayara, suç delillerinin elde edilmesi amacıyla el koydu. Ekipler arama işlemlerinin tamamlanmasının ardından adresten ayrıldı.

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BELEDİYELERE OPERASYON

Deniz Yücel “İstanbul’da CHP’li belediyelere yönelik operasyonların son adresi de Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler olmuştur. Herkese gözdağı vermeye çalışmak ancak ve ancak sandıktan korkan, kaçak güreşen ve sandık geldiğinde kaybedeceğini bilenlerin yapacağı iştir. Biz CHP olarak korkmuyoruz, sinmiyoruz çünkü gücümüzü halktan alıyoruz” dedi.

BAŞKAN KÖSELER VE 12 KİŞİ TUTUKLANDI

Beykoz Belediyesi’ne yönelik “İhaleye fesat karıştırma” ile “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” suçlarından başlatılan soruşturmada 27 Şubat’ta gözaltına alınan CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile 21 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifadeleri alınan Başkan Köseler ve 17 şüpheli tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. 4 şüpheli hakkında adli kontrol talebinde bulunuldu.

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İDDİALARI REDDETTİ

Başkan Alaattin Köseler, savcılık ifadesinde, ihalelere katılan firmaların temsilcileriyle hiçbir şekilde odasında veya başka mahalde görüşmediğini iddia ederek, “Ben bu konuların hiçbirinin tarafı değilim” dedi.

Mahkeme, Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile 12 şüphelinin tutuklanmasına, 9 şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Çağlayan Adliyesi’nde ifade verdiği sırada adliye önünde çıkan olaylara karıştığı gerekçesiyle ifade vermesi için emniyete çağırıldı.