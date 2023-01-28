İmamoğlu 6’lı masa’ya destek istedi

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Nilüfer İlçesi’nde Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan kalabalığa konuşan İmamoğlu, bazı kesimlerin Bursa’ya yaptığı ziyareti eleştireceklerini söyleyerek, “Ortaya koydukları haksızlığa, hukuksuzluğa ve demokrasiye verdiği zarara karşı, beni milletimizle buluşmaya onlar mecbur ettiler. Çünkü onlar neyi yok saydılar? Sizin iradenizi yok saydılar. Sizlerin oylarınızı yok saydılar” dedi. Mudanya’da yaptığı konuşmada da 6’lı Masa’ya destek isteyen İmamoğlu, “Ben o ittifakla seçildim İstanbul’da. Şimdi biz o Altılı Masa’nın verdiği mücadeleye, hep birlikte destek olacağız. Orası, Millet İttifakı” ifadelerini kullandı.



ATEŞ’İN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ



İmamoğlu ayrıca 30 Aralık’da Ankara’da öldürülen Doç. Dr. Sinan Ateş’in Bursa’daki baba evine de taziye ziyaretinde bulundu. İmamoğlu, Ateş’in anne, baba ve dayısına taziyelerini ileterek, acılı aileye sabır diledi.