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İmamoğlu 6’lı masa’ya destek istedi

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#Ekrem İmamoğlu#Bursa#6'Lı Masa
İmamoğlu 6’lı masa’ya destek istedi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2023 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Bursa ve ilçelerini ziyaret etti.

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Nilüfer İlçesi’nde Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan kalabalığa konuşan İmamoğlu, bazı kesimlerin Bursa’ya yaptığı ziyareti eleştireceklerini söyleyerek, “Ortaya koydukları haksızlığa, hukuksuzluğa ve demokrasiye verdiği zarara karşı, beni milletimizle buluşmaya onlar mecbur ettiler. Çünkü onlar neyi yok saydılar? Sizin iradenizi yok saydılar. Sizlerin oylarınızı yok saydılar” dedi. Mudanya’da yaptığı konuşmada da 6’lı Masa’ya destek isteyen İmamoğlu, “Ben o ittifakla seçildim İstanbul’da. Şimdi biz o Altılı Masa’nın verdiği mücadeleye, hep birlikte destek olacağız. Orası, Millet İttifakı” ifadelerini kullandı.

ATEŞ’İN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

İmamoğlu ayrıca 30 Aralık’da Ankara’da öldürülen Doç. Dr. Sinan Ateş’in Bursa’daki baba evine de taziye ziyaretinde bulundu. İmamoğlu, Ateş’in anne, baba ve dayısına taziyelerini ileterek, acılı aileye sabır diledi. 

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#Ekrem İmamoğlu#Bursa#6'Lı Masa

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