İmamoğlu: '60 yaş üstünün kullanım oranı yüksek! Lütfen uzak durun'

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) alınan bilgiye göre, toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanan 60 yaş ve 65 yaş üzeri kart sahiplerinin metro, metrobüs ve otobüs gibi toplu ulaşım araçlarını kullanım oranı iki haftada yüzde 54 azaldı.

3 Mart 2020 tarihinde 60 yaş ve 65 yaş üstü kart sahibi 263 bin 919 kişi, toplu taşıma araçlarına 720 bin 528 biniş gerçekleştirirken, 17 Mart Salı günü ise kart sahibi 121 bin 253 kişi toplam 313 bin 253 biniş yaptı.

İBB, 9 Mart Pazartesi gününden bugüne kadar İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarının kullanımda yüzde 59,1'lik düşüş kaydedildiğini duyurmuştu..

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplu taşıma rakamlarını sosyal medyadan paylaşarak, "Toplu ulaşım analizimizde, salgın hastalık açısından risk grubundaki ileri yaşlardaki vatandaşlarımızın kullanım oranının hala yüksek olduğu görülmekte. İleri yaşlardaki vatandaşlarımızı özellikle uyarmak isterim, korunmak için lütfen ama lütfen toplu alanlardan uzak durun." ifadelerini kullandı.



