Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İmamoğlu 5 yeni 'Yuvamız İstanbul' kreşinin açılışını yaptı

Güncelleme Tarihi:

#İmamoğlu#Yuvamız İstanbul#Kreş
İmamoğlu 5 yeni Yuvamız İstanbul kreşinin açılışını yaptı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 15:40

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, “150 Mahalleye 150 Kreş" etkinliği kapsamında 5 yeni “Yuvamız İstanbul" kreşinin açılışını yaptı. Açılış programına CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ile Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç katıldı.

Haberin Devamı

İmamoğlu konuşmasında, “Cumhuriyet her şeyden önce çocuklar için eşitlik ve adalet demektir. Özellikle eğitimde fırsat eşitliği demektir. Bizden önce İstanbul'u 25 yıl yönetenlerin aklına tek bir kreş gelmemiştir. Eğitimde fırsat eşitliği gibi bir meseleyi de akıllarına getirmemişlerdir. Bunu biz demiyoruz, istatistik diyor. Bazen toplumla karşılaştığımızda kreş hizmetimizden bahsederken olabilir, fanatik olarak bir siyasi partinin tarafı olabilirler. Ama hiç kreş yok dediğimde onlar dahi inanmıyorlar. Ya vardır, yok diyorum, dolaşmadılar. Ya vardır, yok. Açmadılar, kreş gibi, yurt da açmadılar ama biz inşallah bunun sayısını daha da arttıracağız. Bugün Maltepe'de Ümraniye'de, Büyükçekmece'de Ataköy'de, Tuzla'da beş yeni kreş daha açıyoruz. Sayın Selvi Kılıçdaroğlu hanımefendinin de çocuklara ve kreşlere ne kadar önem verdiğini biliyoruz. Umuyorum gördüğünüz gibi açtığımız her kreşin en nitelikli fiziksel koşullara sahip olması hiçbir ayrımcılığın yaşanmaması ve buraya gelen çocuğumuzun ailesinin gelir seviyesi her ne olursa olsun en üstün eğitim kurumlarının olduğu her imkanın burada da var olmasını sağlamak öncü işimiz olmuştur " dedi. Selvi Kılıçdaroğlu ve Dilek İmamoğlu, programa katılan çocuklar ve aileleriyle fotoğraf çektirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, çocuklarla biraraya gelerek sohbet etti. Maltepe, Ümraniye, Büyükçekmece, Ataköy ve Tuzla'da açılan 5 kreşle İstanbul genelindeki "Yuvamız İstanbul" kreşi sayısı 54'e yükseldi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İmamoğlu#Yuvamız İstanbul#Kreş

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden hastalığımla hiç ilgilenmiyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden hastalığımla hiç ilgilenmiyor?

#Hastalık
JEL TIRNAKLARDAKİ GİZLİ TEHLİKE: Uzun süre bozulmuyor ama sinsice sağlığımızla oynuyor

JEL TIRNAKLARDAKİ GİZLİ TEHLİKE: Uzun süre bozulmuyor ama sinsice sağlığımızla oynuyor

#Sağlık
26 yıl önce işlenen korkunç cinayet, hapishanedeki fısıltı ile çözüldü

26 yıl önce işlenen korkunç cinayet, hapishanedeki fısıltı ile çözüldü!

#Soğuk Dava