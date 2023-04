İmamoğlu 5 yeni 'Yuvamız İstanbul' kreşinin açılışını yaptı

Haberin Devamı

İmamoğlu konuşmasında, “Cumhuriyet her şeyden önce çocuklar için eşitlik ve adalet demektir. Özellikle eğitimde fırsat eşitliği demektir. Bizden önce İstanbul'u 25 yıl yönetenlerin aklına tek bir kreş gelmemiştir. Eğitimde fırsat eşitliği gibi bir meseleyi de akıllarına getirmemişlerdir. Bunu biz demiyoruz, istatistik diyor. Bazen toplumla karşılaştığımızda kreş hizmetimizden bahsederken olabilir, fanatik olarak bir siyasi partinin tarafı olabilirler. Ama hiç kreş yok dediğimde onlar dahi inanmıyorlar. Ya vardır, yok diyorum, dolaşmadılar. Ya vardır, yok. Açmadılar, kreş gibi, yurt da açmadılar ama biz inşallah bunun sayısını daha da arttıracağız. Bugün Maltepe'de Ümraniye'de, Büyükçekmece'de Ataköy'de, Tuzla'da beş yeni kreş daha açıyoruz. Sayın Selvi Kılıçdaroğlu hanımefendinin de çocuklara ve kreşlere ne kadar önem verdiğini biliyoruz. Umuyorum gördüğünüz gibi açtığımız her kreşin en nitelikli fiziksel koşullara sahip olması hiçbir ayrımcılığın yaşanmaması ve buraya gelen çocuğumuzun ailesinin gelir seviyesi her ne olursa olsun en üstün eğitim kurumlarının olduğu her imkanın burada da var olmasını sağlamak öncü işimiz olmuştur " dedi. Selvi Kılıçdaroğlu ve Dilek İmamoğlu, programa katılan çocuklar ve aileleriyle fotoğraf çektirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, çocuklarla biraraya gelerek sohbet etti. Maltepe, Ümraniye, Büyükçekmece, Ataköy ve Tuzla'da açılan 5 kreşle İstanbul genelindeki "Yuvamız İstanbul" kreşi sayısı 54'e yükseldi.