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İmamoğlu: 23 Mart’ta yepyeni bir başlangıç

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#Ekrem İmamoğlu#CHP#İBB
İmamoğlu: 23 Mart’ta yepyeni bir başlangıç
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisi CHP’nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime ilişkin, “Türkiye 23 Mart’taki seçimde yepyeni bir başlangıç yapacak” dedi.

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CHP’nin  ön seçimine adaylık başvurusu yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Adana’da ASKİ Spor Salonu’nda düzenlenen toplantıda partililere özetle şöyle hitap etti:

“Hep beraber ilk önce birlik ve beraberliğimizi göstereceğiz. Sonrasında demokrasi adalet ve refah isteyen herkesle bütünleşeceğiz. Bu ülkenin ‘demokrasi’ diyen, ‘hukukun üstünlüğü’ diyen güçleriyle, özellikle dengeli bir şekilde güçler ayrılığını savunan, ‘daha güçlü bir parlamento’ diyen, parlamenter sistemle vatandaşın gücünün eksildiği değil, yükseldiği bir denetim sistemi isteyen herkesle buluşacağız. Herkesle el sıkışacağız. 23 Mart’ta yapacağımız ön seçim, bu bütünleşmenin ilk aşaması olacak. CHP’liler olarak biz başaracağız. Tek bilek ve tek yumruk olarak bozuk düzeni yıkıp geçeceğiz.”           

 

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#Ekrem İmamoğlu#CHP#İBB

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