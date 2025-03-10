İmamoğlu: 23 Mart’ta yepyeni bir başlangıç

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CHP’nin ön seçimine adaylık başvurusu yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Adana’da ASKİ Spor Salonu’nda düzenlenen toplantıda partililere özetle şöyle hitap etti:

“Hep beraber ilk önce birlik ve beraberliğimizi göstereceğiz. Sonrasında demokrasi adalet ve refah isteyen herkesle bütünleşeceğiz. Bu ülkenin ‘demokrasi’ diyen, ‘hukukun üstünlüğü’ diyen güçleriyle, özellikle dengeli bir şekilde güçler ayrılığını savunan, ‘daha güçlü bir parlamento’ diyen, parlamenter sistemle vatandaşın gücünün eksildiği değil, yükseldiği bir denetim sistemi isteyen herkesle buluşacağız. Herkesle el sıkışacağız. 23 Mart’ta yapacağımız ön seçim, bu bütünleşmenin ilk aşaması olacak. CHP’liler olarak biz başaracağız. Tek bilek ve tek yumruk olarak bozuk düzeni yıkıp geçeceğiz.”

