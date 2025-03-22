İmamoğlu 121 sayfa ifade verdi

Haberin Devamı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen “Terör” ve Yolsuzluk” soruşturmasında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 90 kişinin ifadesinin alınmasına devam edildi. ‘Yolsuzluk’ ve ‘Kent Uzlaşısı’ soruşturmalarından çarşamba günü saat 06.30’da gözaltına alınan İmamoğlu’nun ifadesi gözaltındaki 3. gününde dün 15.45 sıralarında başladı. Sorgusu yaklaşık 2 saat 50 dakika süren İmamoğlu, sorulara savcılıkta ayrıntılı yanıt vereceğini söyledi. İmamoğlu’nun ifadesi soru-cevap olarak 121 sayfa tuttu.

İmamoğlu, kimlik tespiti esnasında, yüksek lisans mezunu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve aylık gelirinin 250 bin TL olduğunu söyledi. Hakları hatırlatılan İmamoğlu, “Bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum” dedi. Üzerine kayıtlı gayrimenkul, araç ve diğer malvarlıklarının beyanında da “Bu konuda mal bildiriminde bulundum” diye yanıt verdi. İmamoğlu adına kayıtlı olan tüm firmaların ticaret sicilinde yazılı olduğunu esas olarak ana firmanın İmamoğlu İnşaat A.Ş. olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Emniyet sorgusu esnasında İmamoğlu’na, gizli tanıklar “Meşe”, “Çınar”, “Doğan”, diğer tanıklar ile etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen müşteki-şüphelinin ifadesinin yanı sıra MASAK ve Mülkiye müfettişleri raporlarına ilişkin de sorular soruldu.

‘TÜM İSNATLARI ŞİDDETLE REDDEDİYORUM’



İmamoğlu’nun kendisinin de yer aldığı 99 kişinin fotoğrafı gösterilerek tanıyıp tanımadığı, tanıyorsa ne şekilde tanıştığı, ticari ilişkisi olup olmadığı sorulması üzerine şöyle yanıt verdi: “Şu anda cevap vermek durumunda olduğum muhtelif soruların içeriğini anlamış bulunmaktayım. Aslında burada bulunmamın yegane sebebi hakkımda başlatılan bir siyasi müdahale ve mücadele modelidir... 16 milyon İstanbullunun, İstanbul tarihindeki en yüksek 3 oy oranına sahip bir biçimde seçimi kazanmış birisine bu soruların sorulmasını halk iradesine dönük sürecin bir parçası olarak görüyorum. Sorularla ilgili olarak esas itibariyle Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ayrıntılı yanıt vereceğim olmakla birlikte gerekli gördüklerime de yanıt vereceğim.”

Haberin Devamı

İmamoğlu, “İBB tarafından ürün/hizmet alımı veya satımı amacıyla gerçekleştirilen ihalelere katıldınız mı? Katıldıysanız hangi ihalelere, hangi unvan ile katıldığınızı, ihalelerin nasıl sonuçlandığını açıklayınız?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Geçmişteki Belediye Başkanları rahmetli Kadir Topbaş, Sayın Ali Müfit Gürtuna ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan dahil geçmiş tüm belediye başkanlığı yapmış olan şahıslar, başkan olduğu dönemlerde benim gibi ne ihalelere katılır ne de ihalelere imza atar ne de sonuçlarını takip etmeye vakti vardır.” İmamoğlu soruların büyük çoğunluğunu “Yukarıdaki beyanımı tekrar ederim”, “Bu soruyu muhatap almıyorum”, “Bir önceki sorudaki cevabımı tekrar ederim. Tüm isnatları şiddetle reddediyorum” diye yanıtladı.