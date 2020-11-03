İmamoğlu 10 gün sonra taburcu oldu

21 Ekim’de sabaha karşı şiddetli karın ağrısıyla hastaneye giden ve doktorlar tarafından apandisitinin alınmasına karar verilen Ekrem İmamoğlu, operasyon öncesi COVID-19 testi yaptırmış, sonuç negatif çıkınca da ertesi gün ameliyata alınmıştı. Operasyonun ardından ertesi gün işinin başına dönen İmamoğlu, bir gün sonra yüksek ateşle hastaneye gittiğinde, kendisine yapılan COVID-19 testi bu kez pozitif çıkmıştı.

YÜKSEK ATEŞ 4 GÜN SÜRDÜ

23 Ekim’den bu yana COVID-19 tedavisi gördüğü hastaneden dün taburcu edilen Ekrem İmamoğlu, hastane çıkışında gazetecilere şunları söyledi: “23 Ekim Cuma gecesi, saat 21.00 sıralarında bir yüksek ateşle Amerikan Hastanesi’ne gelmiştim. 10 gün sonra taburcu oluyorum. COVID-19 testimin pozitif çıkmasından sonra, tedavi sürecimi burada gayet iyi bir şekilde geçirdiğimi ifade edebilirim. Ateşim 4 gün civarında sürdü. Yüksek ateşle gelmiştim ve o yüksek ateşi 4 gün boyunca yaşadım. Sonra yüksek ateş, yerini normal ateşe bıraktı ama tedavi sürecimiz devam etti. Her şey kontrol altındaydı, ateşin dışında başka bir sıkıntı, semptom yaşamadım. Tüm sağlık ekibine de teşekkür ediyorum.”

İmamoğlu tamamen iyileşip iyileşmediğine ilişkin soruya, “Sabahleyin yapılan testlerimizde, kanımızda antikor oluşmuş durumda. Boğazdan ve burundan alınan PCR testinin henüz sonuçları çıkmadı. Doktorlarımız takip ediyorlar süreci” yanıtını verdi.