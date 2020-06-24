İmamoğlu 1 yılını anlattı: 'Koronavirüsün maliyeti 5 milyar lira oldu'

Ekrem İmamoğlu dün Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlediği ilk yıl toplantısına eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte geldi.

Sosyal mesafe kuralına uygun olarak oturulan salonda CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da vardı. İmamoğlu 1 yılını anlattığı toplantıda özetle şunları söyledi:

MAAŞ ÖDEYEMEZ DURUMDAYDI

“30 Haziran 2019’da işbaşı yaptık. Kasamızda personelin maaşlarını ödeyecek paramız dahi yoktu. Vadesi geçmiş 6 milyar liralık borç ve 7.9 milyar liralık bütçe açığıyla belediyeyi teslim aldık. Yani toplamda 14 milyarlık acil çözüme muhtaç bir karadelikle İBB yönetimini devraldık. Üstelik bize ödenmesi gereken 1 milyar liranın üstündeki nakit Maliye Bakanlığı payı, tarihte görülmemiş bir şekilde, göreve gelmemizden 15 gün önce bizden önceki yönetime avans olarak kullandırılmıştı.

AİDATLAR ÖDENMEMİŞ

İştirak şirketlerimizin çoğu ise vergi borçlarını ödeyemez duruma düşürülmüştü. İsraf düzenine son verdik. Bir avuç dernek ve vakıfa sağlanmış olan, toplamda 700 milyonu bulan israfa son verdik. Neredeyse denk bütçe seviyesine geldik. Bu tabloda bizi zorlayan, en önemli faktör, bizden önceki yönetimlerin İBB’ye yüklemiş olduğu borçlar ve kredi geri ödemeleridir. İstanbul Kalkınma Ajansı adlı bu kuruluşa yasa ile belediyemizin de bir aidat ödemesi gerekiyor. İşe bakın ki, bizden önceki yönetimler aidatları ödememiş, kimsenin de sesi çıkmamış. Ama yönetim bize geçince ve hiçbir yasal dayanağı olmadığı halde Kalkınma Ajansı ve Belediyeler Birliği’ne ait 123 milyon liralık aidat Maliye tarafından kaynağında kesilerek ilgili kurumlara aktarılabiliyor. Üstelik yürüyen davalar söz konusu iken. Bunlar tuhaf işler. Bizden önceki 1 yıl içinde İBB mülkiyetindeki 2.77 milyar liralık taşınmazın satışı yapılarak ek finansman kaynağı sağlanmış. Sıra bize gelince 1.4 milyar TL tutarındaki taşınmaz satışına ilişkin meclis onayı Eylül 2019’dan itibaren bekletiliyor.

GELİRLERİMİZ YÜZDE 10’A DÜŞTÜ

Koronavirüs salgını belediyemizin finansal durumunu derinden etkiledi. İkinci dalga söz konusu olursa İBB’ye toplam maliyetinin 6.5 milyar lirayı bulacağını hesaplıyoruz. İkinci dalga olmazsa salgının belediyemize maliyeti yaklaşık 5 milyar lira olacak. Salgın sürecinde İETT, Metro, Ulaşım A.Ş., Beltur ve Kültür A.Ş gibi iştiraklerimiz başta olmak üzere bazı iştiraklerimizin gelirleri yüzde 10’lara ve altına kadar geriledi. Birinci yılımıza, ne yazık ki dünyanın her bir ülkesi ve kentinde olduğu gibi koronavirüs krizi damgasını vurdu.”

EYLÜLDE DERELER TEMİZLENECEK

“Kurbağalıdere ıslah çalışmasının büyük bölümünü bitirdik. Eylül ayı itibarıyla Kurbağalıdere sorununu kökünden temizlemiş olacağız. Haliç tabanında temizlik yapıyoruz. Dipten yüzeye çıkan yabancı cisimleri dağılmadan topluyoruz. Ayrıca İSKİ vasıtasıyla Boğaz’dan Haliç’e Can Suyu projesiyle günde 300 bin metreküp su pompalıyoruz. İSKİ ve Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ile Riva’nın temizlenmesi sürecini geçen hafta başlattık. İki hafta içinde Riva’da su sirkülasyonunu yeniden sağlamış olacağız.”