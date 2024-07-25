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İmamı okla vuran saldırgan tutuklandı

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#İstanbul#Bağcılar#İmam
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 15:04

Bağcılar'da tartıştığı cami imamı Dursun Kuru'yu okla vuran şüpheli Muhammed Fatih G.' sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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Olay, dün saat 14.00 sıralarında Merkez Mahallesi'ne bağlı Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki Necati Camii'nde meydana geldi. Şüpheli Muhammed Fatih G. (38) Necattin Camii imamı Dursun Kuru (53) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

İmamı okla vuran saldırgan tutuklandı

Tartışmanın ardından camiden ayrılan Mehmet Fatih G., bir süre sonra elinde okla geri döndü. Şüpheli, cami imamı Kuru'yu sağ omzundan yaraladı. Olayın ardından Mehmet Fatih G. çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi.

İmamı okla vuran saldırgan tutuklandı

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri omuzundan yaralanan Kuru'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İmam Dursun Kuru ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan Mehmet Fatih G. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saldırganın olay sırasında kullandığı yay da incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

İmamı okla vuran saldırgan tutuklandı

İMAMI OKLA VURAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Mehmet Fatih G. Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Hakimlikçe şüpheli Mehmet Fatih G. tutuklandı.

İmamı okla vuran saldırgan tutuklandı

 

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#İstanbul#Bağcılar#İmam

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