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İmamdan izin alıp tabutun başına geçti: 20 yıllık arkadaşına vedası yürek burktu

Güncelleme Tarihi:

#Sivas#Ahmet Esat Angi#Kadir Karabulut
İmamdan izin alıp tabutun başına geçti: 20 yıllık arkadaşına vedası yürek burktu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2026 10:52

Sivas'ta kalp yetmezliği sonucu 27 yaşında yaşamını yitiren diyaliz hastası Ahmet Esat Angi son yolculuğuna uğurlanırken, 20 yıllık çocukluk arkadaşı Kadir Karabulut'un imamdan izin alarak tabut başında gözyaşlarıyla yaptığı veda konuşması sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı.

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Sivas'ta uzun süredir diyaliz tedavisi gören ve kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitiren 27 yaşındaki Ahmet Esat Angi'nin ölümü, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Genç yaşta hayatını kaybeden Angi için kentte cenaze töreni düzenlendi.

İmamdan izin alıp tabutun başına geçti: 20 yıllık arkadaşına vedası yürek burktu

'BANA 'ÜZÜLME' DİYORLAR, NASIL ÜZÜLMEYEYİM?'

Cenaze namazı öncesi helallik alındığı sırada duygusal anlar yaşandı. Ahmet Esat Angi’nin 20 yıllık çocukluk arkadaşı Kadir Karabulut, imamdan özel izin alarak tabutun başına geldi.

İmamdan izin alıp tabutun başına geçti: 20 yıllık arkadaşına vedası yürek burktu

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Gözyaşları içinde dostuna veda eden Karabulut, "20 senelik arkadaşım. Bir güne bir gün ne bir yanlışını gördüm ne tek bir kötü sözünü gördüm. O kadar iyi bir dosttu. O benim bütün çocukluğum, bütün anılarım. Bana 'üzülme' diyorlar, nasıl üzülmeyeyim? Hakkım sonuna kadar helal olsun kardeşim" dedi.

İmamdan izin alıp tabutun başına geçti: 20 yıllık arkadaşına vedası yürek burktu

Ahmet Esat Angi’nin cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi.

İmamdan izin alıp tabutun başına geçti: 20 yıllık arkadaşına vedası yürek burktu

SANAL MEDYADA MİLYONLARCA İZLENME ALDI

Diğer yandan Karabulut’un tabut başında yaptığı konuşma, cenazeye katılanların cep telefonu ile kaydedildi. Kısa sürede sanal medya platformlarında paylaşılan veda videosu, milyonlarca izlenme ve binlerce yorum aldı.

İmamdan izin alıp tabutun başına geçti: 20 yıllık arkadaşına vedası yürek burktu

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#Sivas#Ahmet Esat Angi#Kadir Karabulut

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