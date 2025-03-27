İmamaoğlu’nun yerine Başkanvekili Aslan seçildi

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılması nedeniyle başkanlığın boşalması üzerine, 5393 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesi hükümleri uyarınca ve İstanbul Valisi Davut Gül’ün çağrısıyla, belediye başkanvekilini seçmek için toplandı. Dün saat 13.00’te toplanan İBB Meclisi’nde, CHP’li meclis üyeleri salona yakalarına “İmamoğlu’nun yol arkadaşları” yazılı İmamoğlu fotoğrafını takarak girdi. İBB Başkanvekili seçiminde, Cumhur İttifakı meclis üyeleri AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul’u, CHP Grubu da Nuri Aslan’ı aday gösterdi.

ÜÇÜNCÜ TURDA SEÇİLDİ

56 dakika süren ilk tur oylamada Nuri Aslan 173, Zeynel Abidin Okul 123 oy aldı. 5 oy geçersiz sayıldı. Geçersiz sayılan oylardan birinden Ekrem İmamoğlu’nun adı çıktı. İBB’de 185 meclis üyesi olmasına karşın CHP’liler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla birlikte toplam 6 belediye başkanı, 5 de meclis üyesinin tutuklu olması nedeniyle 11 eksik oy kullandı. Yenidoğan davasında adı geçen İBB Meclis üyesi Atilla Yılmaz da partisini zor durumda bırakmamak için CHP’den istifa edip ‘bağımsız’ üye olmuştu. İlk turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu sağlanamadığı için ikinci tura geçildi. İkinci tur oylama sonucu Nuri Aslan 177, Zeynel Abidin Okul 125 oy aldı. Bu turda da meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu sağlanamadı. Üçüncü tur gizli oylamada da adaylar aynı oy rakamlarını aldı. Oturumu yöneten Gökhan Gümüşdağ, İBB Başkanvekili seçilmek için meclis üye sayısı salt çoğunluğunun kabul şartını, 177 oy alarak sağlayan Nuri Aslan’ın İstanbul Büyükşehir Başkanvekili seçildiğini duyurdu.

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TOPLAM ÜYE SAYISI 306

Tutuklu CHP Meclis üyeleriyle birlikte, şu anki İBB Meclis dağılımı, CHP 175, AK Parti 122, MHP 6, BBP 2 ve bir de bağımsız üye dahil toplam 306 kişi. Dünkü oylamaya CHP’den 4 kişi katılmazken, toplam katılımcı sayısı 302 oldu. Nuri Aslan, İBB Meclisi’nde CHP’nin toplam 175 oyu olmasına karşın, 177 oy aldı. Yani Aslan’a, diğer partilerden 2 oy verilmiş oldu.

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NURİ ASLAN: EMANETİ SAHİBİNE TESLİM EDECEĞİZ

Aslan, seçim sonrası gazetecilere yaptığı kısa açıklamada “İstanbul’un oylarıyla seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı’mız en kısa sürede gelecek. Emanetine sahip çıkacağız. Genel Başkan’ımızla birlikte emaneti sahibine teslim edeceğiz” dedi. 1969 Sivas doğumlu ve gemi mühendisi olan Nuri Aslan, 15 Nisan 2024 tarihinden bu yana Meclis 1. Başkanvekili görevini yürütüyordu.

BEYLİKDÜZÜ’NDE BAŞKANVEKİLİ SERKAN ÇEBİ

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan oylamada CHP’li meclis üyesi Önder Serkan Çebi başkanvekili seçildi. İlk oylamada Çebi 25, AK Parti Grubu’nun aday gösterdiği meclis üyesi Özden Bilgiş ise 12 oy aldı. İlk tur oylamasında 2 adayın gereken üçte iki çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle ikinci tura geçildi. İkinci turda da üçte iki çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçimde üçüncü tur yapıldı. Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda 37 oyun 24’ünü alan Çebi, Belediye Başkanvekili seçildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, toplantı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, halka dönük hizmetlerin eksiksiz devam edeceğini bildirdi. Öte yandan ‘Yenidoğan çetesi’ davası sanıklarından olan ve CHP üyeliğinden istifa eden bağımsız meclis üyesi Ahmet Atilla Yılmaz’ın da oylamaya katıldığı görüldü.

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ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI TESLİM OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ‘terör’ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan firari şüpheli Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek teslim oldu. Özdemir teslim olduktan sonra gözaltına alınıp emniyet götürüldü ve işlemlerine başlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında ‘PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek’ iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ancak adresinde bulunmayan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir hakkında İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği yakalama kararı çıkarmıştı.

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İMAMOĞLU’NU ZİYARET EDEN YAVAŞ: MORALİ YERİNDE

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Silivri’deki Marmara İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Yaklaşık 3 saat süren ziyaretlerin ardından basın açıklaması yapan Yavaş, şunları söyledi: “Ekrem Başkan’ımızı ziyaret ettik. Geçmiş olsun dedik. Morali gayet iyi ve bugünlerin geçeceğine inanıyor. Çünkü suçsuz olduğuna inanıyor. Biz de basından elde ettiğimiz bilgilere göre zaten kendisinin bu soruşturmadan aklanarak çıkacağına inanıyoruz. Herkese çok çok selamları var. Daha sonra Ümit Özdağ ve belediye başkanlarımızı ziyaret ettik. Hiçbirimiz yargılanmaktan kaçmak gibi bir düşünce içerisinde değiliz. Elbette yargılanalım, varsın suçu olan cezasını çeksin. Ancak yapılan uygulama eşit bir şekilde herkese karşı uygulanması lazım.”

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KILIÇDAROĞLU SİLİVRİ’YE GİTTİ

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret etti. Çıkışta konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Ekrem Bey’i gayet moralli gördüm. Moralli olmasının temelinde yatan, kendisinin haklılığına olan inancı. Mücadelesinde, davasında haklı. Türkiye meselelerini konuştuk. Kendisi bazı notlar aldı, zaten defteriyle gelmişti. Bizim görevimiz bu ülkeye gerçek anlamda adaletin gelmesi. Önümüzdeki hafta da geleceğim ve Ekrem Bey dışında başkalarını da ziyaret edeceğim.”

CHP’nin olağanüstü kurultayına ilişkin bir soru üzerine ise Kılıçdaroğlu, “Ülke ateş içindeyken biz kalkıp neler konuşuyoruz. Yok arkadaşlar yok, önce Türkiye’yi ayağa kaldırmamız gerekiyor. Türkiye’yi ayağa kaldırmamız lazım” dedi.

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI’NA KONGRE SORGUSU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP İstanbul İl Kongresi’nin son seçimlerinde, seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet edildiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney önceki gün ifadeye çağrıldı. Dün sabah 10.15’te Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen Güney, soruşturma savcısına 1 saat 15 dakika ifade verdi.

SES KAYDI DİNLETİLDİ

İlk olarak sosyal medyaya düşen ses kayıtları dinletilen Güney, özetle şunu söyledi: “Medyaya düştüğünde bir arkadaşımın bana göstermesi üzerine dinledim. Bu ses kaydını dinlediğimde bu hususun bir yalan olduğunu gördüm. Ses kaydındaki kişilerin kim olduğuna dair yorum yapmam söz konusu değil. Kaldı ki kimseyi böyle bir zan altında bırakmak istemem. Bu ses kaydının mağduru durumundayım. Hiçbir ilgim olmadığı halde sanki bu ses kaydının yapıldığı yerde varmışım gibi bir algı oluşturarak hakkımda karalama yapılmaktadır. Zaten bu konuşmanın yapıldığı iddia edilen şahısların birbirleri arasındaki HTS kayıtları çıkarıldığında, benim bu kişilerle birlikte olmadığım ve konuşanların kim oldukları ortaya çıkacaktır.”

İSTANBUL’DA 575 GÖZALTI

İstanbul’da 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrasındaki gösterilerde kimlikleri belirlenen 676 kişiden 575’i gözaltına alındı. Şüphelilerden 273’ünün resmi işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken adliyeye sevk edilenlerden 178 kişinin tutuklanmasına, 86 kişinin adli kontrol kararı ile serbest bırakılmasına, 38 kişinin ev hapsi ile cezalandırılmasına karar verildi. Firari durumdaki 101 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Kimlikleri tespit edilen 676 şüpheli hakkında yapılan geriye dönük taramalarda 9’unun PKK/KCK, 7’sinin DHKP/C, 4’ünün TKP/ML, 3’ünün TKİP, 1 şüphelinin de MLKP terör örgütü ile ilişkili dosyalarda sabıka kaydının bulunduğu, 5 şüphelinin ise terör örgütü ilişkisi dışındaki suçlardan sabıka kaydı olduğu belirlendi.