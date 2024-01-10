İmama bıçaklı saldırıya tepki... Bahçeli: Provokasyon arayışındaki mihraklara asla fırsat verilmeyecek

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Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii İmamı Galip Usta ve Bilal Erdem'e geçmiş olsun dileklerini ileten MHP lideri Bahçeli, 'Geçtiğimiz pazartesi günü menfur bir saldırıda yaralanan İstanbul Fatih Camii İmamı Sayın Galip Usta ile birlikte cami cemaatinden Sayın Bilal Erdem’e özellikle şifalar temenni ediyorum. Bu kapsamda alçak saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasının yanı sıra, karanlık bağlantılarının aydınlatılacağına, provokasyon iklimi oluşturmanın arayışında olan mihraklara asla fırsat verilmeyeceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

TUTUKLANDI



Fatih Camisi'nde imam Galip Usta ile Bilal Erdem'i bıçakla yaralayan Ömer Salgın, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.