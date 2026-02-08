İmam 'sahibi alsın' diye bıraktı, o çaldı! İlginç olay kamerada

Haberin Devamı

Olay, sabah saatlerinde Yunus Emre Caddesi Tabakhane Geçidi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Camii imamı İbrahim K., yatsı namazı sonrası cami yakınındaki bankın üzerinde unutulmuş kadın çantasını fark etti. Çantanın sahibinin geri dönebileceğini düşünen imam çantayı banktan alarak cami yakınında bulunan bir iş yerinin önündeki klima fanının üzerine bıraktı. Sabah saatlerinde cadde üzerinden geçen kimliği belirsiz bir şahıs, klima fanı üzerindeki çantayı gördü. Dakikalarca çevreyi kontrol eden ve kimsenin olmadığını gören şüpheli, çantayı alarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Çantasını unuttuğu yerde bulamayan C.Ç. isimli kadın ise durumu polis ekiplerine bildirerek şikayetçi oldu. Çantanın içerisinde, C.Ç.’nin engelli çocuğu için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yeni çektiği bir miktar para bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan esnaf Onur Tunçtürk, "Yunus Emre Camisinin imamı, yatsı namazı çıkışında cami yakınlarındaki bir bankın üzerinde bir çanta buluyor. Çantayı, sahibi gelir düşüncesiyle bir esnafın dükkanının önüne bırakıyor. Sabah saatlerinde ise bir kişi çevreyi kontrol ettikten sonra çantayı alarak uzaklaşıyor. Şahsın kamerayı fark etmediğini düşünüyoruz. Güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğimizde olayı net bir şekilde gördük. Duyduğuma göre çantanın içerisinde yaklaşık 9 bin lira para bulunuyormuş. Çanta daha sonra ilerideki Kuğulu Park’ta bulundu ancak içindeki para yoktu. Ayrıca çantanın sahibinin engelli bir çocuğu olduğu ve paranın engelli maaşı olduğunu duyduk" dedi.

O ANLAR KAMERADA

Şüpheli şahıs tarafından çantanın alındığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin bir süre çevreyi gözlemlediği, ardından klima fanı üzerindeki çantayı alarak bölgeden hızla uzaklaştığı görülüyor. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.