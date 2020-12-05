İmam koronavirüsten yaşamını yitirdi

Genç ilçesine bağlı Yayla köyünde cami imamı olarak görev yapan 4 çocuk babası Salih Olğun, bir süre önce koronavirüse yakalandı.

Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Olğun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.