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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)-
Haber Giriş: 05.12.2020 - 17:02 | Son Güncelleme:

İmam koronavirüsten yaşamını yitirdi

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İmam koronavirüsten yaşamını yitirdi
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Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yayla köyünde imamlık yapan Salih Olğun (42), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Genç ilçesine bağlı Yayla köyünde cami imamı olarak görev yapan 4 çocuk babası Salih Olğun, bir süre önce koronavirüse yakalandı.

Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Olğun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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