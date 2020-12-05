Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)-
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İmam koronavirüsten yaşamını yitirdi
Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yayla köyünde imamlık yapan Salih Olğun (42), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Genç ilçesine bağlı Yayla köyünde cami imamı olarak görev yapan 4 çocuk babası Salih Olğun, bir süre önce koronavirüse yakalandı.
Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Olğun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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