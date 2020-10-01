İmam Hatiplilerle buluştu

BİRBİRİMİZİ TANIMALIYIZ

“CHP’ye yönelik bir algı var. Belki CHP tabanında da imam hatiplilere yönelik bir algı var. Artık 21. yüzyıldayız. Bu algıların kırılması lazım, birbirimizi daha iyi tanımamız lazım. Sadece imam hatiplilere değil, inanç sahibi insanlara ayrımcılık yapmak, farklı bir dil kullanmak asla kabul edilemez. Böyle bir dil kullanan olursa, CHP’li olduğunu bilirsem CHP’de tutmam.

(CHP iktidarında imam hatipler kapatılır, başörtüsü yasaklanır mı) Başörtüsü sorununu Türkiye’nin temel sorunu yapan partilerden birisi CHP. CHP’yi eleştirmezsem bu konuda size karşı samimi olmamış olurum. Kadının kılık kıyafeti ile erkeklerin uğraşması asla doğru değildir. Kadınlar arzu ettiği gibi giyinirler. İmam hatip okullarına gelince; niye kapansın ki. İmam hatip okullarını açan parti CHP. İnsanlar inançlarını daha iyi öğrensinler. Kapatılması gibi bir şey kimsenin aklından geçmez.

MİLLİ MESELE GÖRÜYORUZ

Ermenistan, Azeri topraklarını işgal etmiş durumda. Eğer hukukun gereği yapılacaksa Ermenistan’ın işgal ettiği Azeri topraklarından çekilmesi lazım. CHP olarak biz bunu her yerde seslendiriyoruz. Bunu milli mesele olarak görüyoruz. Biz sadece haksızlık Azerbaycanlılara karşı yapıldı diye sesimizi yükseltmiyoruz. Filistin’de de İsrail tarafından işgal edilen topraklardan çekilmesini istiyoruz. Haksızlık nerede varsa, karşı çzıkmak ortak görevimizdir.”