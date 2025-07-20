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İmam hatip mezunu Muhammed YKS'de derece yaptı | Başarısının sırrını böyle anlattı... İşte hayalindeki meslek

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#YKS#İmam Hatip#Sınav
İmam hatip mezunu Muhammed YKSde derece yaptı | Başarısının sırrını böyle anlattı... İşte hayalindeki meslek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2025 13:11

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) sözel alanda Türkiye 10'uncusu olan Muhammed Yasir Kılıç, başarısının mutluluğunu yaşıyor. Eğitim hayatının son 2 yılında 6-8 saat aralığında yoğun tempoda sınava hazırlandığını belirten Kılıç, ""Hedefim Boğaziçi Üniversitesi veya Koç Üniversitesi'nde işletme ya da iktisat okumak. Kendimi finans alanında geliştirmek istiyorum." diyen Kılıç, ablasının da önceki yıllarda YKS'de Türkiye 354'üncüsü olduğunu, bu başarının motivasyonunda önemli rol oynadığını sözlerine ekledi." dedi.

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Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kartal AİHL) öğrencisi Kılıç, AYT sözel alanında 80 sorudan 74'ünü doğru işaretleyerek Türkiye 10'uncusu, eşit ağırlık alanında ise 80 sorudan 78'ini doğru cevaplayarak Türkiye 16'ncısı oldu.

Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Cemil ile ev hanımı Fatma Kılıç çiftinin üç çocuğundan ikincisi olan Kılıç, AA muhabirine, elde ettiği başarıda ailesi, okulu ve öğretmenlerinin büyük katkısı olduğunu söyledi.

İmam hatip mezunu Muhammed YKSde derece yaptı | Başarısının sırrını böyle anlattı... İşte hayalindeki meslek

Kılıç, eğitim hayatının son 2 yılında 6-8 saat aralığında yoğun tempoda sınava hazırlandığını belirterek, pes etmek istediği zamanlar olduğunu fakat sınav gününe kadar vazgeçmeden çalıştığını ve emeğinin karşılığını aldığını anlattı.

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Elde ettiği başarıda, çocukluğundan itibaren okuduğu kitapların büyük faydasını gördüğünü vurgulayan Kılıç, ailesinin ve öğretmenlerinin de eğitimine büyük destek verdiğini dile getirdi.

Kılıç, Kartal AİHL'de yatılı okumasının da başarısına önemli katkı sağladığını ifade ederek, "Arkadaşlarım ve öğretmenlerimle yurt ortamında herkes bu sürece odaklanmıştı. Bu sebeple yatılı okumanın YKS açısından daha avantajlı olduğunu düşünüyorum." dedi.

İmam hatip mezunu Muhammed YKSde derece yaptı | Başarısının sırrını böyle anlattı... İşte hayalindeki meslek

DÜZENLİ ÇALIŞMASI BAŞARIYI GETİRDİ

Kılıç, başarının düzenli çalışmaktan geçtiğini vurgulayarak, "Sınava gireceklere önerim bu sınavın en önemli dersi olan matematiği hiçbir zaman ihmal etmemeleri. Ben edebiyat, tarih ve coğrafyada sürekli tekrar yaptım. Konuları çalışmıştım ardından sürekli başa dönerek tekrar yaptım. Böylelikle sonuca ulaştım." ifadelerini kullandı.

"Hedefim Boğaziçi Üniversitesi veya Koç Üniversitesi'nde işletme ya da iktisat okumak. Kendimi finans alanında geliştirmek istiyorum." diyen Kılıç, ablasının da önceki yıllarda YKS'de Türkiye 354'üncüsü olduğunu, bu başarının motivasyonunda önemli rol oynadığını sözlerine ekledi.

Haberin Devamı

İmam hatip mezunu Muhammed YKSde derece yaptı | Başarısının sırrını böyle anlattı... İşte hayalindeki meslek

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#YKS#İmam Hatip#Sınav

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