DuruÅŸma Ã¶ncesi KADEM adÄ±na basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±. KADEM adÄ±na konuÅŸan avukat MÃ¼jgan Siyah Ã‡evik, Erol MÃ¼tercimler'in sÃ¶zlerinin Ä°mam Hatip Lisesi Ã¶ÄŸrenci ve mezunlarÄ±nÄ±n itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmaya dÃ¶nÃ¼k olduÄŸunu belirterek suÃ§ olduÄŸunu ve bu hakaretin kabul edilemez olduÄŸunu ifade etti. ÂÄ°stanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruÅŸmaya, tutuksuz sanÄ±k Erol MÃ¼tercimler katÄ±ldÄ±. DuruÅŸmada, mÃ¼ÅŸteki Bilal ErdoÄŸan ve Mustafa Varank'Ä± avukatÄ± temsil ederken, Ä°lim Yayma Cemiyeti avukatÄ± da hazÄ±r bulundu.Â

"KASIT YOKTUR"



Kimlik sorgusunda Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi olduÄŸunu ve aylÄ±k 3 bin lira geliri olduÄŸunu belirten sanÄ±k Erol MÃ¼tercimler savunmasÄ±nda, "SÃ¶zler bana aittir. O ifadede kesinlikle kasÄ±t yoktur. Benim hocalÄ±kta 42 yÄ±lÄ±m bitti. 23 yÄ±ldÄ±r kesintisiz olarak televizyondayÄ±m. Ã–ÄŸretim Ã¼yeliÄŸim ve programcÄ±lÄ±ÄŸÄ±m bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde zaman zaman imam hatiplerle ilgili tartÄ±ÅŸmalar yapÄ±ldÄ±. Ben de bu tartÄ±ÅŸmalara katÄ±ldÄ±m. BÃ¼tÃ¼n konuÅŸmalarÄ±mda o okullarÄ±n yapÄ±sÄ±, mÃ¼fredatÄ±, ders kitaplarÄ±, Ã¶ÄŸretmenlerin niteliÄŸi ve okullarÄ±n sayÄ±sÄ± konusunda devamlÄ± eleÅŸtiride bulundum. NasÄ±l iyileÅŸtirileceÄŸi konusunda bir Ã¶ÄŸretmen olarak daima dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerimi paylaÅŸtÄ±m. Ancak bu konuÅŸmalarÄ±mda ne bu okullarÄ±, ne de bu Ã¶ÄŸrencileri aÅŸaÄŸÄ±lamadÄ±m. Hakaret etmedim. Bu okullarÄ±n hiÃ§bir zmana gereksiz olduÄŸunu sÃ¶ylemedim. Tam tersine imam hatip okullarÄ±nÄ±n bir cumhuriyet projesi olduÄŸunu hep sÃ¶yledim" dedi.

BERAATÄ°NÄ° TALEP ETTÄ°



MÃ¼tercimler, "Ergenekon'da yargÄ±landÄ±m. DÃ¼ÅŸÃ¼nce ve tezlerimi her zaman savundum. Ancak bu davadaki sÃ¶zlerim Ã¶z dÃ¼ÅŸÃ¼ncem olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in savunmuyorum. Kesinlikle kastÄ±m yoktur. Bu cÃ¼mlemden Ã¶tÃ¼rÃ¼ Ã¼zÃ¼len insanlardan tekrar Ã¶zÃ¼r diliyorum. SuÃ§ iÅŸlemediÄŸimi dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum" diyerek beraatini istedi. AvukatÄ± Vildan YirmibeÅŸoÄŸlu da olayÄ±n bir canlÄ± yayÄ±n kazasÄ± olduÄŸunu belirtti.Â

MÃœÅžTEKÄ°LER DÄ°NLENDÄ°



DuruÅŸmada, ifade veren mÃ¼ÅŸteki Sebahattin AtaoÄŸlu, "Ä°mam hatip mezunu ve tÄ±p doktoruyum. Programdaki sÃ¶zlerin suÃ§ unsuru oluÅŸturan sÃ¶zler oluÅŸturduÄŸu aÃ§Ä±ktÄ±r. SuÃ§u Ã¶rtme amaÃ§lÄ± bir savunma yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. ÅžikayetÃ§iyim" dedi. MÃ¼ÅŸteki Seyfullah SevinÃ§ de Ä°mam Hatip Der BaÅŸkanÄ± olduÄŸunu belirterek ÅŸikayetÃ§i olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

KATILMA TALEBÄ°NDE BULUNDULAR



MÃ¼ÅŸtekiler Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Mustafa Varank, Bilal ErdoÄŸan, Åženol KazancÄ±, Muhammed Emin Demirkan adÄ±na avukatÄ±, ÅŸikayetÃ§i olduklarÄ±nÄ± belirterek davaya katÄ±lma talebinde bulundu. KadÄ±n ve Demokrasi DerneÄŸi (KADEM) de katÄ±lma talebinde bulundu. KatÄ±lma talebinde bulunan Ä°lim Yayma Cemiyeti avukatÄ± SelÃ§uk Kar ise sanÄ±ÄŸÄ±n kimlik tespitinde 3 bin lira geliri olduÄŸu beyanÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ve ceza ehliyeti olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sorulmasÄ± iÃ§in hastaneye sevkini talep etti. Â Â

DURUÅžMA ERTELENDÄ°



Mahkeme, suÃ§tan zarar gÃ¶rme ihtimaline karÅŸÄ± Ä°lim Yayma Cemiyeti ve AvcÄ±lar Ä°mam Hatip DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Seyfullah SevinÃ§'in katÄ±lma taleplerini kabul etti. DiÄŸer katÄ±lma talepleri ise reddedildi. Program CD'sinin bilirkiÅŸiye verilerek rapor istenmesine karar veren mahkeme, sanÄ±ÄŸÄ±n ekonomik durumunun araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve ceza ehliyeti aldÄ±rÄ±lmasÄ± ÅŸeklindeki talebini de reddetti. DuruÅŸma ertelendi. Â