İmam eşinin çarşaflı derse girmesine ilişkin soruşturma açıldı

Finike ilçe merkezine uzak mahallelerde daha önce taşımalı eğitim uygulanırken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, pandemi nedeniyle buralardaki okulların açılmasına karar verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yüz yüze eğitimin verildiği kırsal Arifköyü, Yeşilköy, Gökbük ve Yazır mahallelerindeki okullardan ikisinde imam, ikisinde de eşlerini ders vermek için görevlendirdi. Bir imam eşinin çarşafla derse girdiği fotoğraflar sosyal medyada paylaşılınca eleştirilere neden oldu.



Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü, olaya ilişkin soruşturma açarken, bu kapsamda da bir müfettiş görevlendirildiği belirtildi.

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