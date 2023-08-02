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İmalathaneye koçbaşılı baskın

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#Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü#Uyuşturucu#İmalathane
İmalathaneye koçbaşılı baskın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 07:00

İSTANBUL Büyükçekmece’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kişilerin kaldığı bir apartman dairesinde metamfetamin üretildiği yönünde bilgi aldı.

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Alınan bilginin ardından ev fiziki takip altına alındı. Teknik çalışmanın da yürütüldüğü takipte daireye geçen perşembe günü baskın düzenlendi. Özel harekât polisleri evin kapısını koçbaşı ile kırarak içeri girdi. İçeri giren polisler metamfetamin imalathanesiyle karşılaştı. Yapılan aramada 289 kilo 650 gram sıvı halde metamfetamin, 8 kilo 900 gram kristal halde metamfetamin olmak üzere toplamda 298 kilo 550 gram metamfetamin ve 26 kilo 650 gram Aseton ele geçirildi. Operasyonda, evde bulunan yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan İstanbul Valiliği 1 Ocak 2023’ten bu yana kent genelinde polis ekiplerinin düzenlediği 24 bin 539 narkotik operasyonunda toplamda 8.5 ton uyuşturucu madde, 2.5 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda toplam 29 bin 596 şüpheli gözaltına alınırken, bu şüphelilerden 3 bin 251’i tutuklandı.  

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#Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü#Uyuşturucu#İmalathane

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