×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İmalathanede skandal görüntü! Ayakla hamur çiğnenen işletme mühürlendi

Güncelleme Tarihi:

#İmalathane#Sakarya#Akyazı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2026 11:33

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, çalışanının hamuru ayağıyla çiğnediği görüntülerin sanal medyada yayılmasının ardından tatlı imalathanesinde denetim yapıldı. İmalathane ile satış yapılan iş yeri mühürlendi, işletmeye cezai işlem uygulandı.

Haberin Devamı

Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren tatlı imalathanesinde kaydedildiği öne sürülen ve sanal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Görüntülerde bir kişinin hamuru ayağıyla çiğnediğinin görülmesi üzerine ekipler çalışma yaptı.

İmalathanede skandal görüntü Ayakla hamur çiğnenen işletme mühürlendi

İKİ AYRI DÜKKAN MÜHÜRLENDİ

İhbar üzerine dün akşam saatlerinde işletme denetlendi. Denetim kapsamında imalathane ve satış yeri olmak üzere 2 ayrı dükkan mühürlendi, işletmeye ise cezai işlem uygulandı.

Gözden KaçmasınMetrodaki kalabalık ölüme götürdü İstanbuldaki kahreden olayda sürücünün ifadesi ortaya çıktıMetrodaki kalabalık ölüme götürdü! İstanbul'daki kahreden olayda sürücünün ifadesi ortaya çıktıHaberi görüntüle

İmalathanede skandal görüntü Ayakla hamur çiğnenen işletme mühürlendi

Konuyla ilgili Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne de bilgi verildiği ve sürecin sürdürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili idari işlemlerin devam ettiği bildirildi. (DHA)

Haberin Devamı

İmalathanede skandal görüntü Ayakla hamur çiğnenen işletme mühürlendi

İmalathanede skandal görüntü Ayakla hamur çiğnenen işletme mühürlendi

FAST FOOD DÜKKANINDA ŞOK MANZARA

Bilecik'te bir yerel fast food dükkanına denetim yapan zabıtalar gördükleri manzara karşısında adeta şok oldular.

İmalathanede skandal görüntü Ayakla hamur çiğnenen işletme mühürlendi

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bir fast food dükkanına giren zabıtalar işyerinde denetime başladı. İş yerinin alt katındaki depo olarak kullanılan yere inen ekipler gördükleri manzara karşısında şok oldu. Depo pislikten geçilmezken, son kullanma tarihi geçmiş sucuklar, ekmekler ve bazı malzemelere el koydular. Tost makinesinin pisliği de gören ekipler "İnsan bunu ara sırada temizler" ifadelerine yer verdi. Halkın sağlığı ile oynana ve hijyenden bir eser olmayan iş yerine sahibi Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem yazılırken, iş yerinin faaliyetine eksiklerin tamamlanması adına son verildi. (İHA)

İmalathanede skandal görüntü Ayakla hamur çiğnenen işletme mühürlendi

Haberle ilgili daha fazlası:
#İmalathane#Sakarya#Akyazı

BAKMADAN GEÇME!