İmalathanede skandal görüntü! Ayakla hamur çiğnenen işletme mühürlendi

Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren tatlı imalathanesinde kaydedildiği öne sürülen ve sanal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Görüntülerde bir kişinin hamuru ayağıyla çiğnediğinin görülmesi üzerine ekipler çalışma yaptı.

İKİ AYRI DÜKKAN MÜHÜRLENDİ

İhbar üzerine dün akşam saatlerinde işletme denetlendi. Denetim kapsamında imalathane ve satış yeri olmak üzere 2 ayrı dükkan mühürlendi, işletmeye ise cezai işlem uygulandı.

Konuyla ilgili Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne de bilgi verildiği ve sürecin sürdürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili idari işlemlerin devam ettiği bildirildi. (DHA)

FAST FOOD DÜKKANINDA ŞOK MANZARA

Bilecik'te bir yerel fast food dükkanına denetim yapan zabıtalar gördükleri manzara karşısında adeta şok oldular.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bir fast food dükkanına giren zabıtalar işyerinde denetime başladı. İş yerinin alt katındaki depo olarak kullanılan yere inen ekipler gördükleri manzara karşısında şok oldu. Depo pislikten geçilmezken, son kullanma tarihi geçmiş sucuklar, ekmekler ve bazı malzemelere el koydular. Tost makinesinin pisliği de gören ekipler "İnsan bunu ara sırada temizler" ifadelerine yer verdi. Halkın sağlığı ile oynana ve hijyenden bir eser olmayan iş yerine sahibi Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem yazılırken, iş yerinin faaliyetine eksiklerin tamamlanması adına son verildi. (İHA)