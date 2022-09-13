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İlyas Salman'a 2 yıla kadar hapis istemi

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#İstanbul#İlyas Salman#Hapis İstemi
İlyas Salmana 2 yıla kadar hapis istemi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 12:16

Sosyal medya hesabından Türk milletini aşağılayıcı ifadeler kullandığı iddiasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan aktör İlyas Salman hakkında mütalaa açıklandı. Mütalaada ‘Akılsız halk’ şeklindeki söylemi nedeniyle Salman’ın 'Türk Milletini Aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi.

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54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya İlyas Salman’ın avukatı katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın olay tarihinde davaya konu olan videoda Türk milletine yönelik 'Akılsız halk' şeklindeki söylemi nedeniyle İlyas Salman’ın 'Türk Milletini Aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsini talep etti. İlyas Salman’ın avukatı mütalaaya karşı süre istedi. Mahkeme, sanığın mütalaaya karşı savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Salman'ın 25 Ocak 2021'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Türk milletini aşağılayan ifadelerde bulunduğu öne sürülüyor. İddianamede İlyas Salman'ın "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyor. 

 

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#İstanbul#İlyas Salman#Hapis İstemi

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