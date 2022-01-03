İlyas Salman’a 2 yıl istendi

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, İlyas Salman’ın paylaştığı video aracılığıyla Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, Türkiye Hükümeti’ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamaya yönelik sözler söylediğinin ihbar edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.



SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ



Salman’ın ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, kimseyi aşağılama kastının olmadığını, düşünce ve fikir özgürlüğü çerçevesinde ifadeler kullandığını öne sürdüğü belirtildi. ‘Türk milletini alenen aşağılama’ suçuna ilişkin yürütülecek soruşturmanın Adalet Bakanlığı’nın soruşturma iznine tabi olduğu hatırlatılan iddianamede, Adalet Bakanlığı’nın geçtiğimiz eylül ayında soruşturma açılmasına izin verdiği ifade edildi. 6 aydan 2 yıla kadar hapis talep edilen iddianame, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İlyas Salman, martta hâkim karşısına çıkacak.



