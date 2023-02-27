İlmek ilmek sevgi

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Öğrenciler, öğretmenlerinin öğrettiği yoğurt kabı yöntemiyle depremden etkilenen çocukların üşümemesi için atkı örmeye başladı. Şu ana kadar birçok atkı ören ve duygularını dile getiren mektuplar yazan minik öğrenciler, hazırladıkları hediye paketlerini deprem bölgesine gönderecek.



Öğrencilerden 9 yaşındaki Eslem Çiriş, “Biz bu atkıları örerken, içimizdeki sevgiyi ve üzüntülerimizi bütün ilmeklerimize dokuduk. İnşallah oradaki arkadaşlarımızın yüzünde bir gülücük oluşur. Biz bunları sizlerin beğenmesi ve orada üşümemeniz için yaptık. Umarım beğenirsiniz” dedi.