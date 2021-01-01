İlliyet bağı nedir? Corona virüs ile birlikte gündeme geldi
Corona virüs ile birlikte gündeme gelen terimlerden biri de illiyet bağı oldu. Maddi hukukta da ceza hukukunda da, sorumlu tutulabilmek için uygun illiyet bağının varlığı aranır. İlliyet bağı, Borçlar Kanunu'nun 41.maddesinde de geçmektedir. Peki, illiyet bağı nedir?
İlliyet bağı ya da nedensellik bağı, hukuki sonuç ile sonucu ortaya çıkaran olguların arasındaki bağı belirten bir hukuk terimidir. Ortaya çıkan zarar ile failin davranışı (fiil) arasındaki bağlantı olarak tanımlanabilir. Maddi hukukta da ceza hukukunda da, sorumlu tutulabilmek için uygun illiyet bağının varlığı aranır. Böyle bir bağ kurulamıyorsa sorumluluk oluşmaz.
İlliyet bağı, Borçlar Kanunu'nun 41.maddesinde "zarar ika eden" ve "sebebiyet veren" sözcükleriyle ifade edilmektedir.
İlliyet bağı üç şekilde kesilir:
Mücbir sebepler
Üçüncü kişinin kast veya kusuru
Mağdurun kast veya kusuru ile.
şu anlamlara da rastlanır;
Neden-Sonuç ilişkisi
Çakışma durumu (uzak anlam)
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle