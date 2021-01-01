İlliyet bağı nedir? Corona virüs ile birlikte gündeme geldi

İlliyet bağı ya da nedensellik bağı, hukuki sonuç ile sonucu ortaya çıkaran olguların arasındaki bağı belirten bir hukuk terimidir. Ortaya çıkan zarar ile failin davranışı (fiil) arasındaki bağlantı olarak tanımlanabilir. Maddi hukukta da ceza hukukunda da, sorumlu tutulabilmek için uygun illiyet bağının varlığı aranır. Böyle bir bağ kurulamıyorsa sorumluluk oluşmaz.

İlliyet bağı, Borçlar Kanunu'nun 41.maddesinde "zarar ika eden" ve "sebebiyet veren" sözcükleriyle ifade edilmektedir.

İlliyet bağı üç şekilde kesilir:

Mücbir sebepler

Üçüncü kişinin kast veya kusuru

Mağdurun kast veya kusuru ile.

şu anlamlara da rastlanır;

Neden-Sonuç ilişkisi

Çakışma durumu (uzak anlam)