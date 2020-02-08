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Yusuf ÇINAR- Mustafa ULUSOY/ÇORUM, (DHA)
Haber Giriş: 08.02.2020 - 13:51,Son Güncelleme:/

İlkokullu Mehmet'in duygulandıran Türk Bayrağı hassasiyeti

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İlkokullu Mehmet'in duygulandıran Türk Bayrağı hassasiyeti

ÇORUM’da, ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Mehmet Emre Şanver (7), okul çıkışı yerde görüp, öperek alnına koyduğu Türk Bayrağı çizili kağıdı öğretmenine teslim etti. Okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Osmancık ilçesinde, Mehmet Emre Şanver'in Türk Bayrağı çizili kağıdı yerden alıp, öptüğü anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bayrak resmini yerde görünce dayanamadığını belirten Mehmet Emre Şanver, “O gün zil çalmıştı, giderken bayrağımızı yerde gördüm ve dayanamadım 3 kere öptüm. Bu hareketim için öğretmenim 'aferin oğlum' dedi. Ben bu saygıyı ailemden ve öğretmenimden gördüm” diye konuştu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenleri duygulandırdı.

'OĞLUM BİZİ GURURLANDIRDI'

Mehmet Emre'nin öğretmen olan babası Serdar Şanver ise "Bir öğretmen olarak vatanına, milletine, bayrağına bağlı bir nesil yetiştirmek bizlerin görevi. Ben oğluma çok teşekkür ediyorum. Oğlum bizi gururlandırdı” diye konuştu.

İlkokullu Mehmetin duygulandıran Türk Bayrağı hassasiyeti

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