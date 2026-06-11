İlkokuldan beri Nursel’in peşindeymiş

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Ramazan S. ile karşılaşınca panikleyen Nursel S., yere düştü. Ramazan S. cebinden çıkardığı bıçakla yerdeki Nursel S.’yi 7 yerinden bıçakladı. Nursel S.’nin çığlık atıp yardım istemesi üzerine Ramazan S. kaçtı. Nursel S. olay yerine gelen ekipler tarafından Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Ramazan S. olay yerine yakın bir sokakta yakalandı. Emniyete götürülen Ramazan S.’nin, ilkokulda birlikte öğrenim gördüğü, o yıllardan bu yana Nursel S.’ye saplantılı aşk beslediği ancak birbirlerini yakından tanımadıkları ortaya çıktı.

‘GÖRÜNCE HEYECANLANDIM’

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Şüpheli Ramazan S.’nin, ifadesinde, “O yıllardan beri ona ulaşmak istiyordum. Sokakta görünce heyecanlandım. Birden saldırdım, pişmanım” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan S., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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Öte yandan, Nursel S.’nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.