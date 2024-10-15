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İlkokulda taciz iddiası: Veliler okul önünde toplanıp tepki gösterdi

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#İzmir#Bayraklı#Taciz
İlkokulda taciz iddiası: Veliler okul önünde toplanıp tepki gösterdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 07:00

İzmir Bayraklı’da, ilkokulda 10 Ekim’de, iddiaya göre, 1 hafta önce kurumda işe başlayan okulun temizlik görevlisi D.T. (18), 3’üncü sınıf öğrencisi E.Ş.’ye (8) sözlü ve fiziksel olarak cinsel tacizde bulundu.

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D.T.’nin E.Ş.’ye sosyal medya hesabını vermek istediği, hediyeler alacağını ve para vereceğini söyleyip yanağından öptüğü öne sürüldü. Öğrencinin durumu öğretmenine anlatması üzerine konu polise bildirildi. Polis ekipleri, D.T.’yi önceki gün gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli D.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayı öğrenip okulun önünde toplanan veliler, tepki gösterdi.

‘SEVGİLİ OLACAĞIM’

E.Ş.’nin yakını Yasemin Çetin, “Bu görevli kızımıza ‘Seninle sevgili olacağım’ diyor. Fiziksel temas içeren bazı hareketlerde bulunuyor. Kızımız öğretmenine durumu anlatınca okul yönetimi ve polis harekete geçiyor. Bu kişi gözaltına alındı. Sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Onun yanında çocuğumuzun ailesi yokken ifadesi alınmış. Baskı altında yapılmış. Bu kişinin tutuklanmasını ve yargı sürecinin bir an önce başlatılmasını istiyoruz” dedi.

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#İzmir#Bayraklı#Taciz

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