İlkokulda feci ölüm! Dolabın altında kalan öğrenci hayatını kaybetti
Gaziantep'in Araban ilçesinde üzerine dolap devrilen öğrenci yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Yukarı Karavaiz İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Berkay Işık, öğretmenler odasına girip dolap kapaklarına asılarak oyun oynamaya başladı. Çocuk, bu sırada devrilen dolabın altında kaldı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Işık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Çocuğun naaşı, otopsi işlemlerinin ardından Yukarı Karavaiz Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.
Küçük çocuğun babası Ali Işık'ın hizmet alımı personel olarak aynı okulda görev yaptığı öğrenildi.
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