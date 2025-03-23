İlkokulda dayak skandalı... H.Ç.’nin yüzünde çizik ve morluklar oluştu

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BURSA Yenişehir’deki Tahirağa İlkokulu’nda önceki gün 10.30 sıralarında, iddiaya göre, 1’inci sınıf öğrencisi 6.5 yaşındaki H.Ç. aynı sınıftan bir öğrenciyle kavga etti. Çocuğunun kavgaya karıştığını öğrenen E.T. adlı veli, kısa sürede okula gelerek H.Ç.’yi bulup darp etti. Yaralanan öğrenci, ambulansla Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ANNESİ İSYAN ETTİ

Çocuğunun bir veli tarafından darp edildiğini öğrenen Medine Ç. hastaneye gitti ve tedavisinin ardından H.Ç. ile birlikte eve döndü. Çocuğunu darp eden veliden şikâyetçi olduğunu belirten Medine Ç. “Benim çocuğum şu anda travma içinde, okula gitmek istemiyor. ‘Ben korkuyorum’ diyor. Bunun hesabını kim verecek? Ben bütün anneler adına konuşuyorum. Şikâyetçiyiz. Sonuna kadar bu olayın takipçisi olacağız” diye konuştu.

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H.Ç.’nin babası Yılmaz Ç. ise “Bir yetişkinin ufak bir çocuğa bunu uygulaması normal bir şey değil, yaşananlar karşısında şoke oldum. Şikâyetçiyiz, olayın sonuna kadar takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

E.T.’nin ise yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Öğrenci velilerinin birbirlerinden şikâyetçi olduğu kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı.