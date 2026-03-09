×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İlkokul öğretmenine şok suçlama: Tutuklandı | Evinden çıkanlar şaşkına çevirdi

Güncelleme Tarihi:

#Tutuklama#Yalvaç#Isparta
İlkokul öğretmenine şok suçlama: Tutuklandı | Evinden çıkanlar şaşkına çevirdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2026 16:24

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde öğretmen S.Ç., yurt dışında yaşayan tanıdığının dolandırıcılık suçlamasıyla şikayetçi olması üzerine gözaltına alınıp, tutuklandı.

Haberin Devamı

Belçika'da yaşayan R.Y., yaklaşık 7 yıldır tanıdığı ilkokul öğretmeni S.Ç.'nin kendisini sahte tapuyla yaklaşık 450 bin avro dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

İlkokul öğretmenine şok suçlama: Tutuklandı | Evinden çıkanlar şaşkına çevirdi

Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında ilçedeki bir ilkokulda görev yapan S.Ç., 6 Mart'ta gözaltına alındı. S.Ç.'nin evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. İşlemlerinin ardından 7 Mart'ta adliyeye sevk edilen S.Ç. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tutuklama#Yalvaç#Isparta

BAKMADAN GEÇME!