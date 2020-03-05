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MANİSA (İHA)
Haber Giriş: 05.03.2020 - 09:54,Son Güncelleme:/

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

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İlkokul öğretmeni kalbine yenildi
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir ilkokul öğretmeni evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Killik İlkokulu öğretmeni İbrahim Talip Kurt (44) sabaha karşı saat 03.00 sıralarında, evinde rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Kurt, 112 Acil Servis ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kurt, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 17 yıllık öğretmen olan 3 çocuk babası Kurt, Alaşehir Özmen Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazı sonrası İsmail Bey Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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