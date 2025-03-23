İlkokul öğrencisi bile ‘cep’ bağımlısı

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MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) geçtiğimiz şubat ayında ilkokul 4’üncü sınıf öğrencileri arasında gerçekleştirilen araştırma öğrencilerin telefon, tablet, televizyon veya bilgisayar gibi dijital cihazlarla olan etkileşimlerinde dikkat çeken eğilimler olduğunu ortaya koydu. Araştırma, 17 büyükşehirde, bilgisayar laboratuvarı bulunan okullarda eğitim gören 3 bin 230 ilkokul 4’üncü sınıf öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirildi. Veriler öğrencilerin telefon, tablet, televizyon ve bilgisayarı ne sıklıkta ve hangi amaçlarla kullandığını gözler önüne serdi.

ELİNDEN ALINIRSA...

- Öğrencilerin en yaygın dijital cihaz kullanım alanları yüzde 15.2 ile araştırma yapmak, yüzde 13.9 ile ödev yapmak ve yüzde 12.1 ile oyunu oynamak olarak belirlendi.

- Yüzde 60’ı dijital cihazlarını kapatır kapatmaz, yüzde 40.8’i cihazlarını kapattıktan sonraki 1 saat içinde tekrar cihazlarına yönelme eğiliminde. Yüzde 64.3’ü dijital cihazlar olmadan bir gün geçirmekte zorluk yaşıyor.

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- Cihazları ellerinden alındığında öğrencilerin yüzde 64.6’sı kendini mutsuz hissediyor, yüzde 48.5’i de öfke duyuyor.

YEMEK YERKEN DE...

- Yüzde 64.2’si ise yemek yerken telefon, tablet, televizyon veya bilgisayar kullanıyor. Yüzde 27.9’u günde 1 saatten az, yüzde 25.5’i 1-2 saat, yüzde 7.8’i 3-4 saat sosyal medyada vakit geçiriyor.

NE YAPMALI

Bakanlık, araştırma sonuçlarına göre yapılması gerekenleri şöyle özetledi: “Veriler, öğrencilerin dijital cihaz kullanım alışkanlıklarının, günlük yaşam becerileri, psikososyal gelişimleri ve eğitim süreçleri üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Bu doğrultuda, bilinç-li teknoloji kullanımını teşvik edecek stratejilerin geliştirilmesi, aile eğitimlerinin yaygınlaştırılma-sı ve dijital farkındalık çalışmalarının artırılması için koruyucu önleyici sistemlerin güçlendirilme-si yönünde etkin, çok paydaşlı işbirliklerinin geliştirilmesi öneriliyor.”