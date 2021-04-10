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Gündem
Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)
Haber Giriş: 10.04.2021 - 09:42 | Son Güncelleme:

İlkokul öğrencilerinden polise tatlı ikramı

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İlkokul öğrencilerinden polise tatlı ikramı

VAN’ın Erciş ilçesinde, ilkokul 3’üncü sınıf öğrencileri, uygulama yapan trafik polislerine Polis Haftası dolayısıyla tatlı ikramında bulundu.

İlkokul öğrencilerinden polise tatlı ikramı
Erciş Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Van Yolu Caddesi'nde rutin trafik denetimi yaptı. Cumhuriyet İlkokulu'nun 3’üncü sınıf öğrencilerinden oluşan grup da Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı yılı dolayısıyla polislere tatlı ikramında bulundu. Öğrencilerden Eylül Ecrin, “Polis amca, Polis Haftanız kutlu olsun. Sizi unutmadık. Arkadaşlarımla size tatlı ikram edip, kutluyoruz" dedi.

Polisler ise öğrencilere sürprizleri dolayısıyla teşekkür edip, görevine devam etti.

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