İlkokul öğrencileri mahallelinin 150 bin liralık borcunu kapattı

Barbaros Ortaokulu'nda öğrenciler, öğretmenleri Erdem Doğu öncülüğünde Osmanlı Dönemi'ndeki zimem geleneğini uygulamalı yaşattı. Okulda öğrenci ve öğretmenler tarafından 150 bin lira toplandı. Bu parayla 3 farklı mahalledeki 3 bakkalın borçluları not aldıkları defterler satın alındı. Daha sonra 3 borç defteri okul koridorunda panoya yerleştirildi. Ön kısmı camla kapalı panoya 'Bu veresiye defterleri bir Osmanlı geleneği olan 'zimem' uygulamasını yaşatmak amacıyla 2025-2026 eğitim öğretim döneminde Barbaros Ortaokulu öğrencileri tarafından satın alınmıştır' yazısı asıldı. Uygulamanın gelecek yıllardaki öğrencilere de örnek olması hedeflendi.

'ÖĞRENCİLERİMLE GURUR DUYUYORUM'

Öğretmen Erdem Doğu, "Sosyal bilgiler dersimizin konularından biriydi. Osmanlı'da yapılan bu güzel uygulamanın günümüzde de yaşatılmasını istedik. Günümüz çocukları zaten yaparak, görerek ve etkinlikle daha iyi anlıyor. Bu uygulama tamamen gönüllük esasına göre yapıldı. Hiçbir öğrencimizden para istenmemiş olup, öğrencilerimiz kendi çabaları ile bu projeyi gerçekleştirmiş oluyorlar. Onlar ile gurur duyuyorum" dedi.

'ZENGİN OLMAYA GEREK YOK'

Doğu, "Genelde bu etkinlik bireysel olarak yapılmakta. İnsanların bir araya geldiğinde de bu etkinliğin yapılabildiğini görmüş olduk. Bu etkinliği yapabilmek için zengin olmaya gerek yok. Normal düzeyde olan insanlar da bir araya geldiğinde bu etkinliği yapabilir. Etkinliğimizde 150 bin liraya yakın para toplandı. 3 farklı mahalleden 3 farklı bakkaldan 3 borç defteri satın alındı. Bu defterler normalde imha edilir. Bizse panoda sergilemeyi düşündük. Bunun sebebi de şudur; daha sonra gelecek öğrenciler var. Buradaki yazıyı bir öğrencimiz okur, bir öğrencimizin içinde fidan oluşturabilirsek, bu duyguyu katabilirsek etkinliğin devamını sağlamış oluruz" diye konuştu.

'İYİLİĞİ ANLAMANIN EN İYİ YOLU, ONU YAŞAMAK'

6'ncı sınıf öğrencisi İsmail Gökpınar, "Okulumuzun 'Zimem Defteri' projesinden gurur duyuyorum. Bu projeyi gerçekleştirirken biz iyiliğin herkesin kalbinde çok güzel bir iz bıraktığını hissettik. Bu projemiz tek değil. Daha önce de Osmanlı Dönemi'nden geleneğimizi yaşatmak adına askıda pide geleneğinden esinlenerek 'Askıda Tost Projesi' gerçekleştirdik. İyiliği anlamanın en iyi yolu, onu yaşamaktır" dedi. 7'nci sınıf öğrencisi Asude Özdeniz, "Projeyi sosyal bilgiler dersinde öğretmenimiz anlatırken duymuştum. O an bile çok hoşuma gitmişti. Bu projeyi gerçeğe dönüştürünce çok mutlu oldum" diye konuştu. (DHA)