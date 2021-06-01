İlkokul 1,2,3. ve 4. sınıf öğrencileri, okulda sınava girecek mi? İşte MEB'den gelen son açıklama

MEB, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün web sayfasından (https://tegm.meb.gov.tr/) ilkokul 4. sınıf ve ortaokullarda 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönemindeki sınavlara dair merak edilenleri yanıtladı.

Sorulara verilen yanıtlar arasında, ilkokul 4. sınıf ile ortaokullardaki öğrencilerin, 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem sınavlarına istedikleri derslerden katılabileceği bilgisi de yer aldı.

İlgili kademelerdeki ikinci dönem sınavlarına ilişkin bazı sorular ve yanıtları şöyle:

İLKOKUL 1,2,3. SINIF ÖĞRENCİSİYİM, OKULDA SINAVA GİRECEK MİYİM?

"İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerimiz için sınav yapılmayacak. Ders etkinliklerine katılım durumunuz öğretmeniniz tarafından değerlendirilerek karne notunuz belirlenecek."

İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİSİYİM, OKULDA SINAVA GİRECEK MİYİM?

"İlkokul 4. sınıf öğrencilerimiz, ikinci dönem derslerden sınava girebilir, girmiş oldukları sınavların puanları varsa bu puanlarını yükseltebilir ya da ikinci dönem yerine birinci dönem değerlendirmelerini karneye yansıtabilirler. Bu durumlardan hangisini tercih ettiğiniz, velinizin 26 Mayıs 2021 tarihine kadar okul müdürlüğüne yazılı veya e-posta yoluyla yapacağı bildirime bağlı olacak."

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