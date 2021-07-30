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Haber Giriş: 30.07.2021 - 10:16 | Son Güncelleme:

İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

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İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıkladı. Sonuçların duyurulmasının ardından da tercih dönemi başlayacak. Bu süreçte İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünün taban puanları da araştırılıyor. Peki İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanları kaç? İşte 2021 yılına ait İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları...

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak olan üniversite adayları da bölüm puanlarını araştırmaya başladı. Bu bölümlerden biri de İlköğretim Matematik Öğretmenliği... Üniversitelerin İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanları nedir? İşte detaylar...

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce)SAY50463,1775743.314
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce)SAY50458,8796346.938
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY60458,2695247.469
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY70454,5857350.587
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY60452,9779351.983
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY3451,3830453.362
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY70450,0215954.514
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY40447,8386456.425
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (Burslu)SAY4447,4775556.742
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY50446,3420757.744
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY60445,6394158.376
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY40445,0898158.866
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY40442,8414860.800
TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY6442,6754760.953
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY40440,3719862.978
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY60440,0483563.267
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY60439,1174764.098
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY50439,1015464.107
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY60439,0884564.122
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY60438,9501564.242
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY40435,5366267.210
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (Burslu)SAY8435,3105467.396
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY60434,8284667.839
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY60434,4327368.176
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY60434,1094568.475
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY40433,7061468.840
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY60433,1609569.305
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY40432,1158470.183
MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY5429,8987272.109
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY50428,8313573.082
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY40427,2794174.427
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY40427,1411474.539
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY60426,6306974.987
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY50425,2249576.188
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY50424,7672476.566
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY40423,2208077.912
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY50421,6206179.365
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY50421,5399979.432
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (Burslu)SAY5420,9931279.912
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY60420,6241680.263
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY40420,2089480.669
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY60420,0089880.858
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY40419,7586581.090
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (Burslu)SAY6419,2146881.579
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (Burslu)SAY8419,1663581.634
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (Burslu)SAY16418,4980982.215
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY40416,7776583.800
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY50416,4461084.098
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY40416,2807984.254
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY60416,0501584.471
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY60414,2601186.133
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY50412,8063787.447
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY60412,5775687.657
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY50411,9406788.223
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY40410,6568089.503
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY60409,6912390.434
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY60408,6476891.382
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY60408,5510491.473
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY60408,5318391.486
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY40408,2896691.744
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY40408,0883491.931
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY50406,1847293.711
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY50405,3589994.482
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY50404,9675494.877
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY60404,6279095.215
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY50403,1550496.666
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY60403,0557496.767
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY50400,8421298.857
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY50399,9273599.775
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY50399,65163100.042
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY50399,23021100.449
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY50398,01326101.623
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY40397,28232102.349
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY60396,06956103.603
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY50395,62855104.058
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY50394,33228105.332
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY60394,21692105.449
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY60393,99716105.671
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY40390,00831109.769
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY50389,05273110.798
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY40387,52265112.451
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY50385,64683114.471
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY50383,97182116.330
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY60382,37953118.033
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY19373,05755128.807
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) (Ücretli)SAY2370,38684131.972
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY50366,12583137.200
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (Burslu)SAY11362,32107142.138
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (Burslu)SAY9360,99992143.948
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (Burslu)SAY9358,36981147.383
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY42338,62668176.449
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY42337,41021178.462
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY24333,42889185.228
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) (Ücretli)SAY10325,56877199.294
TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY34317,99144214.135
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY32317,55033215.002
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY39313,95703222.395
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY25306,48052238.886
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY18304,16520244.350
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY10298,11641259.172
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) (Ücretli)SAY2296,59959263.032
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY34294,09375269.680
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) (Ücretli)SAY2290,81790278.371
MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY31284,95541294.880

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