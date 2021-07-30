İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak olan üniversite adayları da bölüm puanlarını araştırmaya başladı. Bu bölümlerden biri de İlköğretim Matematik Öğretmenliği... Üniversitelerin İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanları nedir? İşte detaylar...

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) SAY 50 463,17757 43.314 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) SAY 50 458,87963 46.938 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 458,26952 47.469 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 70 454,58573 50.587 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 452,97793 51.983 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 3 451,38304 53.362 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 70 450,02159 54.514 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40 447,83864 56.425 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) SAY 4 447,47755 56.742 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50 446,34207 57.744 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 445,63941 58.376 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40 445,08981 58.866 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40 442,84148 60.800 TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 6 442,67547 60.953 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40 440,37198 62.978 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 440,04835 63.267 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 439,11747 64.098 MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50 439,10154 64.107 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 439,08845 64.122 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 438,95015 64.242 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40 435,53662 67.210 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) SAY 8 435,31054 67.396 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 434,82846 67.839 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 434,43273 68.176 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 434,10945 68.475 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40 433,70614 68.840 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 433,16095 69.305 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40 432,11584 70.183 MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 5 429,89872 72.109 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50 428,83135 73.082 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40 427,27941 74.427 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40 427,14114 74.539 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 426,63069 74.987 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50 425,22495 76.188 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50 424,76724 76.566 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40 423,22080 77.912 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50 421,62061 79.365 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50 421,53999 79.432 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) SAY 5 420,99312 79.912 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 420,62416 80.263 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40 420,20894 80.669 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 420,00898 80.858 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40 419,75865 81.090 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) SAY 6 419,21468 81.579 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) SAY 8 419,16635 81.634 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) SAY 16 418,49809 82.215 İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40 416,77765 83.800 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50 416,44610 84.098 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40 416,28079 84.254 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 416,05015 84.471 TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 414,26011 86.133 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50 412,80637 87.447 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 412,57756 87.657 UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50 411,94067 88.223 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40 410,65680 89.503 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 409,69123 90.434 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 408,64768 91.382 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 408,55104 91.473 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 408,53183 91.486 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40 408,28966 91.744 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40 408,08834 91.931 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50 406,18472 93.711 AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50 405,35899 94.482 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50 404,96754 94.877 ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 404,62790 95.215 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50 403,15504 96.666 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 403,05574 96.767 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50 400,84212 98.857 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50 399,92735 99.775 SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50 399,65163 100.042 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50 399,23021 100.449 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50 398,01326 101.623 SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40 397,28232 102.349 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 396,06956 103.603 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50 395,62855 104.058 BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50 394,33228 105.332 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 394,21692 105.449 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 393,99716 105.671 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40 390,00831 109.769 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50 389,05273 110.798 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40 387,52265 112.451 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50 385,64683 114.471 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50 383,97182 116.330 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 382,37953 118.033 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 19 373,05755 128.807 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) (Ücretli) SAY 2 370,38684 131.972 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50 366,12583 137.200 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) SAY 11 362,32107 142.138 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) SAY 9 360,99992 143.948 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) SAY 9 358,36981 147.383 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 42 338,62668 176.449 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 42 337,41021 178.462 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 24 333,42889 185.228 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) (Ücretli) SAY 10 325,56877 199.294 TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 34 317,99144 214.135 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 32 317,55033 215.002 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 39 313,95703 222.395 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 25 306,48052 238.886 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 18 304,16520 244.350 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 10 298,11641 259.172 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) (Ücretli) SAY 2 296,59959 263.032 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 34 294,09375 269.680 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) (Ücretli) SAY 2 290,81790 278.371 MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 31 284,95541 294.880

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara