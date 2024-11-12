Haberin DevamÄ±

Olay, 25 Nisan'da saat 09.00 sÄ±ralarÄ±nda Marmaris'in Ä°Ã§meler Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Ä°hsan Kaya ile Ä°lknur Ã‡etin arasÄ±nda sokakta iddiaya gÃ¶re kÄ±skanÃ§lÄ±k nedeniyle tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda Kaya, yanÄ±ndaki bÄ±Ã§akla otel personeli olan Ã‡etin'i bÄ±Ã§akladÄ±. Ä°ki el, bilek, gÃ¶ÄŸÃ¼s ve baÅŸÄ±na bÄ±Ã§ak darbeleri alan Ã‡etin, kanlar iÃ§inde yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±. Ã‡evredekiler durumu 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi'ne bildirdi. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekibinin yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde Ã‡etin'in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi.

Â

HASTANEYE GÃ–TÃœRÃœLÃœP KIRIK BACAÄžI ALÃ‡IYA ALINDI

Ã‡evredeki gÃ¼venlik kamerasÄ± kayÄ±tlarÄ±nÄ± inceleyen polis, ÅŸÃ¼phelinin Ali Ä°hsan Kaya olduÄŸunu ve elektrikli bisikletle kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti. Ali Ä°hsan Kaya AtatÃ¼rk Caddesi'nde polis ekipleri tarafÄ±ndan durdurulup, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. SaÄŸ bacaÄŸÄ± aksayan Kaya, hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. YapÄ±lan kontrolde Ali Ä°hsan Kaya'nÄ±n bacaÄŸÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±k olduÄŸu belirlenip, alÃ§Ä±ya alÄ±ndÄ±.

Haberin DevamÄ±

KIYAFETÄ°NÄ° DEÄžÄ°ÅžTÄ°RMÄ°Åž

Polisteki ifadesinde cinayeti kÄ±skanÃ§lÄ±k nedeniyle iÅŸlediÄŸini sÃ¶yleyen Ali Ä°hsan Kaya, iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan sevk edildiÄŸi adliyede Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemede tutuklandÄ±. Ali Ä°hsan Kaya'nÄ±n cinayetin ardÄ±ndan kaldÄ±ÄŸÄ± aparta girip, kÄ±yafetini deÄŸiÅŸtirdikten sonra dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± anlar da iÅŸ yerinin gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.

BIÃ‡AÄžI OLAYDAN BÄ°R HAFTA Ã–NCE SATIN ALMIÅž

MuÄŸla Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan olaya iliÅŸkin soruÅŸturma tamamlanÄ±p, iddianame hazÄ±rlandÄ±. Ä°ddianamede, Ali Ä°hsan Kaya'nÄ±n kadÄ±na karÅŸÄ± tasarlayarak kasten Ã¶ldÃ¼rme suÃ§undan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapsi istendi. Ä°ddianamede, Kaya'nÄ±n Ä°lknur Ã‡etin'i belli aralÄ±klarla takip ettiÄŸi, olaydan bir hafta Ã¶nce satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± bÄ±Ã§akla Ã§eÅŸitli yerlerinden yaralayarak Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebebiyet verdiÄŸi anlatÄ±ldÄ±.

Haberin DevamÄ±

Ä°ddianamede, Adli TÄ±p raporunda da Ä°lknur'un Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n kesici delici alet yaralanmasÄ±na baÄŸlÄ± iÃ§ organ ve bÃ¼yÃ¼k damar yaralanmasÄ±yla geliÅŸen iÃ§ kanama sonucu meydana geldiÄŸinin belirtildiÄŸine yer verildi. Kaya'nÄ±n olay anÄ±ndan bir hafta kadar Ã¶nce bÄ±Ã§aÄŸÄ± satÄ±n alarak Ã¶ldÃ¼rmeyi tasarladÄ±ÄŸÄ±, olay gÃ¼nÃ¼ de bÄ±Ã§aÄŸÄ± kontrol ederek yanÄ±na gidip, Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebebiyet verdiÄŸi de iddianamede yer buldu.Â

Â