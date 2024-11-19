Prof. Dr. Münci Kalayoğlu ilklerin cerrahıydı

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Prof. Dr. Münci Kalayoğlu... Yaşarken efsane olan isimlerden olan, Türkiye’nin ilk karaciğer naklini yapan, dünyaca ünlü Life Dergisi’ne kapak olan ve dünyanın en iyi cerrahları arasında gösterilen Prof. Dr. Kalayoğlu’nun ölümü tıp dünyasını yasa boğdu. Yaptıklarını tek bir cümleye sığdırması dahi zor olan, ‘kurtarıcı’ anlamına gelen Münci ismi gibi binlerce insanın hayatını kurtaran ve Türkiye’de organ naklinin gelişmesine kendisini vakfeden bir isim. ‘Yaşayan en yenilikçi 20 çocuk cerrahı’ listesinde yer alan, yıllarca kaldığı ABD Wisconsin’de ilk karaciğer nakli, ilk erişkinden çocuğa, küçültülmüş karaciğer nakli, ilk ‘cluster - quot’ (karındaki tüm organların) nakli, erişkinden erişkine ilk canlı karaciğer nakli, ilk çocuk karaciğer nakli ve eyaletteki hasta en küçük yaştaki çocuğa karaciğer nakli de dahil olmak üzere 1500’ün üzerinde nakil gerçekleştirdi. Geçtiğimiz ağustos ayında beyin kanaması geçiren ve demans tedavisi gören Prof. Dr. Münci Kalayoğlu’nun cenazesi bugün Zincirlikuyu Camisi’nde kılınacak ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

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‘ATATÜRK’E YETİŞEMEDİM’

Münci Hoca, genç Cumhuriyet’in yetiştirdiği efsaneler arasında. 1940 doğumlu Prof. Dr. Münci Kalayoğlu’nun en büyük pişmanlıkları arasında Atatürk’e yetişememek var. Osman Tanburacı’ya verdiği bir röportajda “Eğer Atatürk, bugün siroz olsaydı ona karaciğer naklini ben yapardım” diyen Prof. Dr. Kalayoğlu, Ankara Tıp Fakültesi mezunuydu. 1981-1983 yılları arasında Pittsburg Üniversitesi Transplantasyon Bölümü’nde, karaciğer transplantasyonunda öncü olan Prof. Thomas Starzl’ın yanında çalışmalar yapan Prof. Kalayoğlu, 1983’te Wisconsin Üniversitesi’nde Karaciğer Transplantasyonu Programı’nı başlattı. 1988 yılından bu yana, bu programın başkanlığını yürütmekte olan Prof. Dr. Kalayoğlu, ayrıca aynı üniversiteden 1986 yılında doçent, 1988 yılında profesör unvanlarını aldı.

BAKANDAN TAZİYE MESAJI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hayatını kaybeden Prof. Dr. Münci Kalayoğlu için taziye mesajı paylaştı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tıp camiamıza başsağlığı diliyorum. Binlerce hastayı şifaya kavuşturan Kalayoğlu, tıp dünyasına bıraktığı büyük mirasla anılacak” ifadelerini kullandı.

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‘ÇOCUKLARIN GÜLÜMSEMESİNİ GÖRMEK ÇOK DEĞERLİ’

Dünya çapında ‘Yaşayan En Yenilikçi 20 Çocuk Cerrahı’ listesinde yer alan Kalayoğlu, bu liste için şunları söylemişti: “Dünyada çocukların cerrahi olarak tedavi edilmesinde çok önemli buluşları olan isimlerle aynı listede olduğumu görmek benim için büyük bir onur. Bu mutluluğu hem Amerika’da çalıştığım dönemde başında bulunduğum ekibe hem de şu anda aynı yolda birlikte yürüdüğüm arkadaşlarıma borçluyum. Çocuklarımız bizim geleceğimiz ve hasta bir çocuğun iyileşip gülümsemesini görmek bizim için çok değerli. Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, bunları en iyi şekilde uygulamayı ilke edinen bir ekibin başında olmak, ülkemin adını bu şekilde dünyaya duyurmak meslek hayatımın en önemli dönüm noktalarından biri.”